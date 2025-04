Gomita hace las paces con su papá tras denunciarlo por violencia: “Un perdón de corazón”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, ya que publicó una fotografía en compañía de su padre, mismo al que hace tiempo denunció por violencia; sin embargo, la conductora confirmó que hicieron las paces.

La famosa personalidad de la televisión informó hace tiempo sobre la demanda que interpuso contra su padre por violencia intrafamiliar, fue a través de sus historias de Instagram, en donde la joven compartió los golpes que recibió por parte de su papá, Alfredo Barajas, en el momento que intentó defender de una situación violenta a su mamá.

Gomita (Foto: Un tal fredo)

Gomita hace las paces con su papá tras denunciarlo por violencia

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde Gomita compartió una serie de fotografías, en las que reveló detalles sobre la reconciliación con su papá, asegurando que la buscó para poder arreglar los problemas que atravesaron en el pasado.

“No Tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero solo les quiero decir que DIOS ESCUCHO MIS ORACIONES, para que mi Papá me llamara, me buscara y solo escuchar un Perdón de corazón. No saben lo Feliz y la paz tan hermosa que hoy siente mi corazón, después de tanto sufrimiento”, escribió desde su cuenta oficial.

Pese a que la exparticipante de LCDLFM evitó entrar en detalles, en su publicación comentó que siempre deseó reconciliarse con su papá y escuchar una disculpa sincera, por lo cual después de obtener aceptó tener un reencuentro.

Al respecto de las reacciones, Gomita quitó la función de los comentarios en su publicación, con el objetivo de evitar una polémica que pueda alejarla de su papá; sin embargo, desde otras redes sociales, algunos usuarios han comenzado a opinar, señalando que no deberían volver a convivir, tomando en cuenta la denuncia que interpuso en su contra por violencia.