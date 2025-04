Alejandro Fernández arremete contra la prensa por el conflicto legal de Gerardo Ortíz

Alejandro Fernández tuvo recientemente un encuentro con la prensa, durante el cual reaccionó visiblemente molesto a una pregunta sobre el caso legal que enfrenta Gerardo Ortíz, quien anteriormente se declaró culpable de tener nexos con el narcotráfico.

El intérprete de “Me dediqué a perderte” está actualmente en plena promoción de su gira musical en homenaje a su fallecido padre, Vicente Fernández, quien murió en 2021. Además, reveló que muy pronto lanzará un cover del icónico tema “Un millón de primaveras”.

En medio de su gira, Alejandro ha sido abordado por los medios de comunicación para hablar sobre sus proyectos futuros, pero una de las preguntas de los reporteros claramente lo incomodó.

Alejandro Fernández cantó en casa entre familia y amigos (Foto: Gabriela Acosta)

Alejandro Fernández habla de sus próximos proyectos

En una de las entrevistas, el cantante del regional mexicano compartió con entusiasmo que, este mismo día, se estrena el cover en vivo del famoso sencillo de su padre “Un millón de primaveras”.

También habló con emoción sobre sus hijos, quienes ya firmaron contrato y de los que destacó su profesionalismo. Además, reveló que ya ha dejado su testamento en orden y dejó abierta la posibilidad de hacer un trabajo en conjunto con ellos, mencionando incluso la idea de realizar un reality show familiar.

Alejandro Fernández se molesta por el caso de Gerardo Ortíz

Una pregunta relacionada con el caso legal de Gerardo Ortíz desató la molestia de Alejandro Fernández. Durante la entrevista, un reportero le preguntó su opinión sobre el proceso legal que enfrenta Ortíz. El cantante, claramente incómodo, respondió que no tenía comentarios al respecto y que prefería no involucrarse en ese tipo de asuntos, ya que desconocía los detalles del caso.

“No tengo comentarios... la verdad es que no sé cómo está el caso, lo desconozco, he escuchado, pero no quisiera hablar ni meterme”, aseguró el cantante.

Sin embargo, la situación se complicó cuando otro periodista mencionó que Alejandro estaba siendo implicado en el caso debido a unas supuestas cartas de advertencia vinculadas a las declaraciones de Gerardo Ortíz. En ese momento, Fernández, visiblemente enfadado, reaccionó con firmeza:

“Y a mi por qué chingad*s? Que las enseñe, yo no tengo ningún problema, yo jamás he tenido problemas con nadie y ustedes podrán ver en cualquier lugar, nunca he recibido amenazas ni me han dicho nada. Siempre he trabajado profesionalmente”.

