‘The Chosen: La última cena’ llega a los cines con una manera única de narrar los relatos bíblicos

‘The Chosen: La última cena’ está a punto de llegar a los cines de México con los primeros dos capítulos de la quinta temporada. De esta manera, los actores principales de la serie, es decir, Shahar Isaac, Abe Bueno-Jallad, Vanessa Benavente, Paras Patel y Luke Dimyan, revelaron detalles exclusivos sobre esta nueva entrega a Publimetro.

Será a partir del próximo 10 de abril cuando ’The Chosen: La última cena’ se apodere de las pantallas de los cines mexicanos. Cabe destacar que, para celebrar este lanzamiento, desde el 7 de abril se transmitirán los capítulos de las primeras tres temporadas a través de Azteca Siete en la señal de TV Azteca. Aún así, se puede sintonizar en diversas plataformas de streaming como Amazon Prime y Netflix.

The Chosen: La última cena Imagen: Cortesía

‘The Chosen: La última cena’ se vuelve un viaje emocional y de confusión para los personajes

Luke Dimyan, quien le da vida a Judas, narró el viaje espiritual de su personaje como uno de dificultad elevada: “Judas se embarca en un viaje muy complicado, porque cae en sus miedos, su necesidad por un salvador que llegue y ponga todo en orden, y cuando Jesús le dice que eso probablemente no sucederá, hay un quebrantamiento en él y quiere estar seguro. Aún ama a Jesús, pero ahora tiene miedo de la tormenta que Jesús ha traído y no quiere ser afectado por los rayos”.

Por su lado, Paras Patel describió los conflictos internos por los que pasará Mateo en la quinta temporada: “Mateo está muy conectado con su fe, pero ahora ve a su maestro actuar de maneras que no esperaba y trata de que todo eso tenga sentido. Por eso toma una pausa para enfocarse en sí mismo, pero al mismo tiempo observa todo lo que está pasando y lo escribe. Está mirando y aprendiendo lo que utilizará en su viaje espiritual”.

The Chosen: La última cena Imagen: cortesía

Al estar más cerca del momento clímax de la crucifixión, todos los involucrados se encuentran sumamente confundidos, tal como lo reveló Shahar Isaac, quien interpreta a Simón Pedro: “Estamos perdidos porque escuchamos la historia que va a venir. Nadie entendió por qué tenemos que pasar por eso, por qué dice que va a morir. Todos estamos muy confundidos y no entendemos dónde estamos y que tal vez lo que hicimos hasta ahora fue un error”.

“Es como ese sentimiento al echarse un clavado en agua realmente fría, así es como funciona para mí como actor, porque siempre es vivir momentos de incertidumbre y ’The Chosen’ tiene estos pequeños detalles que no esperas. Y a Mateo puedes verlo escuchando diferentes palabras que lo impactan de diversas maneras”, agregó Paras Patel.

‘The Chosen’ tiene una manera única de narrar las historias bíblicas, lo que la hace irresistible

Luke Dimyan describió las cualidades de la serie que la hacen irresistible para la audiencia: “Esta es la temporada más grande hasta el momento, desde la manera en la que la filmamos, el diseño del set, todo. El alcance ha crecido mucho a comparación de las temporadas pasadas. Así que creo que la audiencia verá la culminación de la temporada en este momento esencial de la historia”.

The Chosen: La última cena

“Como audiencia, una de las cosas más interesantes de ’The Chosen’ será preguntarse cómo será la última cena o la crucifixión. Lo disfrutarás porque ’The Chosen’ hará lo que mejor sabe hacer, que es contar la historia que no esperas y que te impactará mucho porque lo verás de una manera en la que no ha sido interpretada antes. Será una gran experiencia para todo el público en el cine”, sentenció Paras Patel.

Abe Bueno-Jallad también reveló los aspectos más interesantes de la temporada: “Siempre hay una especie de crecimiento y a veces es crecimiento retrasado. A veces los personajes pierden la fe. Con la dinámica de esta temporada los fans van a entender la confusión de la última cena, pero ahora lo vamos a experimentar de una manera más interna y saber cuál era el caos que estaba ocurriendo dentro de cada personaje en ese momento. También existe el drama de que vamos más cerca de la crucifixión”.

Los actores de ‘The Chosen’ agradecen el recibimiento en diferentes países, incluyendo México.

Luke Dimyan aseguró que la parte más enriquecedora de trabajar en ’The Chosen’ es la gente, lo que Paras Patel complementó: “Son todos ustedes. Esta es mi primera vez en la Ciudad de México y lo he disfrutado mucho. Estar en países como Brasil o la India y ver el impacto que esta serie ha tenido es probablemente una de las experiencias más increíbles, y ser embajador de mi comunidad mediante mi representación de Mateo me dio un propósito”.

The Chosen: La última cena

“Ha sido un proyecto que nos ha regalado muchas cosas, no solamente el poder trabajar en una serie de este calibre, sino que poder ahondar en estos personajes y tener un alcance a nivel mundial. Que lleguen mensajes de la India, de Filipinas, de Medio Oriente, de México, Perú, diciendo cómo les ha cambiado la vida la serie. Como artista, tengo claro que me gustaría que mi trabajo sea visto y que sea algo que provoque una sonrisa a la gente”, aseguró Vanessa Benavente, es decir, María de Nazareth.

De la misma manera, Shahar Isaac confesó que, a nivel personal, colaborar en ’The Chosen’ significó para él la oportunidad de ser parte de una familia; mientras que Abe Bueno-Jallad describió lo orgulloso que se siente de su avance tanto profesional como personal: “Sentimos el crecimiento del proyecto y estoy muy orgulloso, no solamente de los actores con los que trabajamos, sino también de cómo nos comportamos con cada quien. Detrás de todo el show hay un corazón muy grande”.