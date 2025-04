The Marías estrenan “Back To Me” previo a su presentación en el Axe Ceremonia

The Marías estrenan “Back to me”

La banda nominada al Grammy, The Marías, lanza su esperado nuevo single “Back To Me” y el tema sorpresa “Nobody New”, además de video oficial del primer sencillo, el cual fue dirigido por C Prinz.

Producida por Josh Conway y escrita en conjunto, “Back to Me” es una canción de desesperación y deseo. Los oníricos sintetizadores, el fuerte bajo y las letras pegadizas promueven una escucha adictiva.

Por su parte, el single sorpresa “Nobody New” presenta el tema de la soledad, a medida que la voz latina de la cantante principal María Zardoya realza la melancólica canción. Benny Blanco está acreditado como compositor del Lado B, que fue producido por Josh Conway y María. Las dos nuevas canciones se presentan antes del regreso de la banda al desierto para actuar en Coachella el próximo fin de semana.

Acerca del lanzamiento, María comenta: “Back to me fue escrita un par de meses después de completar Submarine. Nos juntábamos en el estudio y los chicos experimentaban con algunos sonidos nuevos de sintetizadores y acordes ominosos. Inmediatamente fui a la cabina de grabación y la melodía y la letra me llegaron más rápido que en cualquier otra canción. Se sintió como una intervención divina. Después de terminarla, pareció el comienzo de una nueva era más allá de Submarine. Considérenla como la introducción a un nuevo mundo”.

The Marías estrenan “Back to me” (Foto: Jaxon Whittington)

Además agregó, “Submarine trataba sobre las emociones crudas al atravesar una ruptura apenas ésta sucede. Back to me es lo que viene después: la ruptura se produce realmente cuando el ex conoce a alguien nuevo. Trata sobre las emociones que surgen con eso. Aunque al final no las queremos, en ese momento es todo lo que deseamos para sobrellevar el dolor”.

The Marías estrenan “Back to me” (Foto: Jaxon Whittington)

La presentación del single se produce en medio de una serie de shows en América Latina como el Axe Ceremonia, además de actuaciones en festivales como Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil. The Marías también actuará en otros festivales de Estados Unidos, como Lollapalooza en Chicago y Hinterland en Iowa.