Tony Mils, quien es un joven que comienza a forjar su camino dentro de la industria musical, ha revelado una faceta íntima y vulnerable a través de su más reciente sencillo, titulado “Buenos Aires”, con el cual conecta de manera profunda con su pública al explorar temas de añoranza y nostalgia.

Con “Buenos Aires”, Tony Mils demuestra su crecimiento como artista y su valentía al exponer sus emociones más profundas. Esta canción no solo enriquece su repertorio musical, sino que también establece un nuevo camino en su carrera, abriendo la puerta al lanzamiento de su primer disco.

La honestidad y la sensibilidad que emanan de “Buenos Aires” confirman a Tony Mils como un artista con una voz auténtica y una capacidad única para conectar con el público a través de la música.

Al respecto del lanzamiento de su último sencillo y ante la inminente llegada de su álbum debut, el joven artista compartió con Publimetro todas las sorpresas que vienen para su carrera.

Este sencillo marca un momento importante en tu carrera, ¿cómo te sientes con este lanzamiento?

“Han sido unos días increíbles, de mucho trabajo, pero igual de mucha emoción de por fin sacar esta canción. Llevamos muchos meses trabajándola y es parte de un proyecto más grande que pronto van a conocer, parte de un mundo que estamos creando y entonces estoy muy feliz de que ya salió como que esta pequeña parte y la verdad todo ha sido increíble”.

¿Cómo fue el proceso creativo para “Buenos Aires”?

“Fue un proceso muy lindo porque la escribimos entre un grupo bastante cool, entonces, la verdad que desde el momento que la empezamos a hacer, se sintió una energía increíble, se sintió una química muy especial, porque desde el principio llegué con la idea de que ese día quería escribir una canción de desamor y creo que plasmamos a la perfección ese sentimiento y esa historia dentro de la canción”.

Tony Mils expresa su lado más vulnerable a través de “Buenos Aires” (Marisol Argumedo/Foto: Marisol Argumedo)

¿Te gusta vulnerarte a través de tus letras, como fue el caso de “Buenos Aires”?

“Sí, como que la gente siempre tiene en su cabeza de que los hombres no pueden llorar y los hombres no pueden mostrarse débiles y en una relación que tienes que ser siempre el fuerte. Entonces, me gusta mucho mostrar ese lado que no mucha gente muestra sobre ser vulnerable. Al final, es como ese mensaje de que yo no tengo miedo, yo lo muestro y ojalá que muchos más lo puedan mostrar y quitar ese estereotipo”.

¿Qué significa este lanzamiento en tu carrera?

“Yo digo que es como un regalo, es como un regalo de mí hacia mí de poder seguir soñando, seguir creyendo, porque se viene mi primer álbum y este disco lo llevaba soñando hace años, o sea, fue como mi meta, mi sueño desde hace años y creo que superé todas mis expectativas y estoy completamente enamorado de cada una de las canciones”.

¿Qué más puede esperar el público de ti este 2025?

“Estoy un poco navegando por sonidos, escuchando mucha música, viendo como por donde se escucha mejor el mensaje que quiero dar. Entonces estoy explorando un poco y más que nada enfocándome en el show en vivo, quiero hacer un show increíble, quiero hacerte una experiencia donde el público sienta un show diferente a todos los que han ido”.