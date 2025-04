Juan Guarnizo, expareja de AriGameplay, comienza nueva relación y responde molesto a las críticas

Juan Guarnizo y AriGameplay fueron tendencia hace unos meses cuando, durante una transmisión en vivo a través de Twitch, anunciaron su divorcio tras cinco años de matrimonio.

La noticia causó gran impacto entre sus seguidores y en el mundo del streaming, especialmente porque la pareja se había consolidado como una de las favoritas en el mundo de los videojuegos. Esto provocó que varios fans decidieran seguir el contenido de solo uno de ellos.

A pesar de que la ruptura fue muy mediática, se habló mucho de una supuesta infidelidad por parte de Juan Guarnizo, quien, a las pocas semanas de su divorcio, fue visto en varias ocasiones con otras mujeres, lo que ocasionó reacciones negativas por parte del público.

Recientemente, el influencer ha sido blanco de críticas y malos comentarios por darle otra oportunidad al amor, lo que lo llevó a responder a las críticas de los internautas que lo han señalado por su actual relación.

Ari Gameplays y Juan Guarnizo

Juan Guarnizo responde a las críticas

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido explicó que está conociendo a la tiktoker Cler y pidió que se detuvieran los comentarios negativos hacia él y hacia ella, así como las comparaciones con AriGameplay.

“Las solteronas de TikTok y de Twitter me tienen un poco cansado (...) amigos, yo soy un hombre soltero que llevo soltero ya más de medio año y creo que estoy en mi completa libertad de hacer y de estar con las personas que yo quiera”, expresó visiblemente molesto.

“Yo entiendo que esta gente que está haciendo mucho escándalo y opinando de manera negativa son personas que, seamos honestos, lo pensaba en la mañana, para esa gente, lo que han sabido de mi vida los últimos seis meses serán tres clics, uno donde dije ‘me divorcio’, otro donde a lo mejor hay un chisme mío y ahora que estoy empezando a conocer a alguien,” explicó.

El colombiano agregó que nadie sabe lo que ha hecho durante los seis meses que ha estado soltero y arremetió contra las mujeres que, según él, son las que más lo critican.

“Claro, para esas personas son 3 clips que han visto en 6 meses, pero ustedes no tienen ni perra idea de lo que ha sido mi vida en estos 6 meses, para ellos, para ellas, porque la verdad la gran mayoría de sus comentarios son mujeres, soy una persona que han visto en tres clips en los últimos 6 meses,” puntualizó.

Finalmente, pidió respeto y que se detuviera el acoso mediático hacia él y su relación, ya que su anterior relación siempre estuvo en el ojo público y no desea que lo mismo ocurra ahora:

“Evidentemente no me hace gracia que se le hostigue a una persona que estoy conociendo, es feo porque créanme que yo vengo de una relación donde todo el mundo opinaba, todo el mundo hablaba, todo el mundo criticaba y no quiero vivir eso otra vez porque hace daño y es complicado (...) mucha gente rompiendo reglas para centrarse en un señor que está conociendo a alguien y le hace ilusión, creo que no merezco ese tipo de cosas.”

