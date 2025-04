¡Mhoni Vidente se va a casar! ¿Quién es el afortunado?

Mhoni Vidente ha compartido una de las revelaciones más significativas de su carrera, aunque no se trata de una predicción en sí misma, es sin duda un augurio positivo para su vida.

La famosa pitonisa cubana, reconocida por sus aciertos en sus predicciones, ha anunciado que está comprometida y se va a casar, un paso importante en su vida personal que llena de ilusión y esperanza a sus seguidores.

¡Mhoni Vidente se va a casar!

En un emotivo video compartido a través de sus redes sociales, Mhoni Vidente reveló todos los detalles sobre su próximo compromiso.

Con una sonrisa radiante, la vidente expresó la enorme alegría que siente al compartir este nuevo capítulo de su vida junto a su pareja, sorprendiendo a todos con una noticia muy personal que la acerca aún más a sus seguidores.

A lo largo de los años, Mhoni ha logrado combinar su rol como adivinadora con su destacada presencia en los medios, conquistando a miles de personas con sus predicciones y su carisma.

Este anuncio de su boda no solo resalta su éxito profesional, sino también su felicidad personal, algo que muchos de sus seguidores no esperaban, pero que sin duda celebran.

“El 21 de marzo cumplí años, así que me fui de viaje con mi pareja, y qué creen, ¡La Mhoni se les casa! No vayan a llorar, este cuerpecito ya tiene dueño”, compartió Mhoni Vidente con su característico humor en un video para Reporte H.

¿Quién es el futuro esposa de Mhoni Vidente?

La vidente compartió que este es un momento de gran crecimiento para ella, lleno de amor y nuevos comienzos. Además, con su característico humor, se lamentó por los políticos y los demás pretendientes que, según ella, ya no podrán disfrutar de su compañía, ya que se va a casar.

Aunque los detalles sobre su futuro esposo siguen siendo un misterio, ya que Mhoni Vidente es muy celosa de su vida privada, lo único que se sabe sobre su pareja es que él es conocido como “El Papi”. La pareja lleva ya 9 años de relación y, como la propia vidente reveló, próximamente se casarán.

En sus propias palabras, Mhoni expresó: “Me fui de viaje y El Papi me regaló un anillo para casarnos, este sí es piedra. Me pidió matrimonio, y yo también le di mi anillo. Fue un intercambio. Me dio un diamante, ¡la Mhoni se les casa!”.