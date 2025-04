Jennifer López confirma gira ¿Dónde se presentará este verano?

Jennifer López se prepara para un verano de alto voltaje en Europa. Después de su esperada participación en el World Pride 2025, que se llevará a cabo en Washington D.C. durante junio, la estrella del pop internacional ha confirmado una gira por cinco ciudades de España en julio como parte de su tour “Up All Night Live In 2025”.

El recorrido por suelo español arrancará el 8 de julio en Pontevedra, con un espectáculo al aire libre en el Parque Tafisa. Dos días después, el 10 de julio, llegará a Cádiz, donde se presentará en el Estadio Nuevo Mirandilla, seguido por una actuación el 11 de julio en Málaga, en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Posteriormente, Jennifer López aterrizará en Barcelona el 15 de julio, donde cantará en el icónico Palau Sant Jordi, para cerrar el tramo español el 16 de julio en Bilbao, en el Bilbao Exhibition Centre (BEC!).

Sorprendentemente, Madrid no figura entre las fechas de esta nueva gira, lo cual ha generado inquietud entre sus fans capitalinos, quienes esperaban ver a la diva del Bronx en algún gran recinto como el WiZink Center o el estadio Metropolitano. Hasta el momento, la promotora no ha detallado los motivos de esta ausencia ni ha descartado una posible fecha adicional.

Según los organizadores, esta gira promete ser “una actuación electrizante con sus éxitos más icónicos”, lo que anticipa un repaso por los grandes hits de su carrera como On the Floor, Let’s Get Loud, Love Don’t Cost a Thing o Jenny From the Block. Aún no se ha revelado la fecha de inicio de la venta de entradas, pero se espera que en los próximos días se habiliten los canales oficiales.

Con esta nueva gira, Jennifer López reafirma su conexión con el público español y su estatus como una de las artistas más completas del pop mundial, combinando música, coreografía, fuerza escénica y un legado que sigue creciendo.