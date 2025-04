¿Qué dijo Shirley Manson, vocalista de Garbage, sobre Claudia Sheinbaum? Este es su mensaje

La música y la política se cruzaron este fin de semana en el escenario del festival Tecate Pal’ Norte, cuando Shirley Manson, vocalista de la icónica banda Garbage, lanzó un mensaje que no pasó desapercibido: elogió públicamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desatando aplausos y reacciones en redes sociales.

“Amamos realmente a su nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Ella puede ayudar a resolver muchos de los problemas que existen en este mundo... Nos gustaría ver más mujeres en el gobierno, eso sería de gran ayuda”, dijo Manson durante su presentación el sábado 30 de marzo.

El comentario fue recibido con entusiasmo por los asistentes que llenaban el escenario Tecate Original en el Parque Fundidora. Con una carrera marcada por la crítica social y la defensa de los derechos humanos, Manson no desaprovechó el momento para vincular su música con un mensaje de empoderamiento femenino.

¿Quién es Shirley Manson y por qué importa su mensaje?

Shirley Manson es reconocida no solo por ser la voz de Garbage, banda referente del rock alternativo desde los años 90, sino también por su postura feminista y su constante activismo en temas sociales. Que una figura internacional como ella se pronuncie a favor de una mandataria como Claudia Sheinbaum, primera presidenta en la historia de México, tiene peso simbólico dentro y fuera del país.

Además, su intervención se da en un contexto donde las mujeres en la política aún enfrentan enormes retos en cuanto a representación, visibilidad y participación. “Más mujeres en el poder” fue uno de los ejes del breve pero contundente discurso de Manson.

Un momento inesperado, pero poderoso

La actuación de Garbage en el Pal’ Norte fue una de las más esperadas del festival. El grupo interpretó éxitos como Stupid Girl, Only Happy When It Rains y una versión de Personal Jesus de Depeche Mode. Sin embargo, fue el mensaje político de Manson lo que terminó dominando la conversación digital.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del momento y aplaudieron la postura de la cantante. “Qué hermoso mensaje de Shirley Manson. Claudia Sheinbaum genera esperanza en otras partes del mundo”, se leyó en X (antes Twitter).

Sheinbaum, en el radar de figuras internacionales

Este gesto de Manson se suma a una creciente atención internacional sobre la figura de Sheinbaum, quien recientemente ha sido mencionada en medios globales como The Guardian y The New York Times por su perfil científico y su estilo distinto al de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque Sheinbaum no reaccionó públicamente al mensaje, miembros de su equipo de comunicación sí lo compartieron en redes, agradeciendo el respaldo.

¿Casualidad o señal?

Si bien no es la primera vez que una artista internacional expresa simpatía por figuras políticas mexicanas, este tipo de mensajes rara vez ocurre de forma espontánea en festivales masivos. El comentario de Manson no parecía preparado ni coordinado: surgió de forma natural, con la fuerza de una convicción personal.

El poder del escenario

En medio de luces, gritos y guitarras distorsionadas, la frase “Amamos a su presidenta” quedó flotando en el aire. No como propaganda, sino como un recordatorio de que la cultura también es política, y que los escenarios musicales pueden ser altavoces de causas más grandes.