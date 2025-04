Reviven la ocasión en la que a Memo del Bosque negoció el secuestro de Adal Ramones

Con la sensible noticia del fallecimiento de Memo del Bosque, Adal Ramones le dedicó un mensaje al productor, en el que no solo destacó su talento y compañerismo, si no que también recordó cuando fue el encargado de negociar su secuestro para ser liberado y resaltó que no cualquiera se habría atrevido a realizar tal hazaña.

El lunes 7 de abril se dio la triste noticia de la muerte de Memo del Bosque a los 64 años tras una recaída en su salud debido al agresivo cáncer que padecía. El productor mexicano se despidió del mundo con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento que lo llevó a coronarse como uno de los productores más reconocidos del país.

Adal Ramones recuerda cómo Memo del Bosque negoció su liberación tras ser secuestrado

Adal Ramones fue una de las celebridades que se despidió de Memo del Bosque a través de sus redes sociales, donde colocó una imagen con la descripción: “Al amigo que fue el primero que conocí al llegar a CDMX ese agosto del 88. Comiéndonos una torta en el parque los dos solos y platicando de sueños que después se hicieron realidad. Gracias por prestar oídos y darme una cámara para hacer y deshacer en Telehit. Gracias Memo por aconsejarme en cómo hacer el presupuesto y ayudarnos en el arranque de ’Otro Rollo’ a Lalo, a Yordi y a mí”.

De la misma manera, recordó que fue el productor quién le ayudó a ser liberado tras ser víctima de un secuestro: “Pero sobre todo gracias a Memo porque tomó una responsabilidad que muy pocos hubieran aceptado; negociar con el grupo de rescate mi liberación en el secuestro que me tocó vivir. Él aceptó ese enorme peso sobre sus hombros y aunque estaba asesorado por expertos, aguantó la presión como nadie”.

Para concluir resaltó: “Ahora Memo ya descansa y nos deja el recuerdo de siempre sumar, de llevar la creatividad a altos niveles, pero sobre todo nos dejó un gran ejemplo de compañerismo y humanidad. Se va un verdadero guerrero que sabía poner primero a la familia y después todo lo demás. Aplaudo la vida de alguien incansable e irremplazable para su familia y sus más cercanos amigos. Ahora vuela hacia el creador y estoy seguro que allá está”.