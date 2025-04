Yolanda Andrade reaparece en compañía de Julio César Chávez: “Hay Yolanda para rato”

El estado de salud de Yolanda Andrade ha generado controversia entre sus seguidores durante los últimos días, especialmente después de que se diera a conocer que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, por lo cual hace poco reapareció en un video en compañía de Julio César Chávez.

La famosa conductora mexicana ha atravesado por una serie de complicaciones médicas que la han mantenido alejada de los foros de grabación, con el objetivo de mantenerse enfocada en los tratamientos médicos.

Yolanda Andrade Arremete

Yolanda Andrade reaparece en compañía de Julio César Chávez

En medio de las especulaciones que siguen surgieron sobre su estado de salud actual, Yolanda Andrade reapareció en compañía de Julio César Chávez, mismo que aprovechó para comentar que deben deben dejar de inventar rumores sobre la conductora, con respecto a su condición médica.

“Miran amigos, aquí estoy con Yolanda, cabrones, ustedes que ya la matan, la entierran, aquí está vivita y coleando, echando chingazos, a todos aquellos mala leche, hay Yolanda para rato, saludos y bendiciones a todos”, comentó entre risas durante el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Yolanda Andrade rompe el silencio tras hablar del nuevo diagnóstico que recibió

Al respecto, Yolanda Andrade hizo evidente su descontento a través de una conversación con el periodista Carlos Alberto, mismo que la compartió desde su canal de YouTube. A pesar de las dudas sobre el nuevo diagnóstico que recibió, la conductora evitó hablar del tema, centrándose en la actitud del productor.

“Anoche yo te estaba escuchando, en la madrugada, porque me cuesta mucho trabajo dormir, de pronto te oigo y dije: ‘¿cómo? si este señor me habló y qué falta de caballerosidad, no tiene por qué decirlo así, se me hizo muy, no quiero decirlo, pero muy feo, no se me hizo correcto, en ningún momento yo le hablé, en fin, la gente me sorprende”, dijo.