Actriz revela la verdad oculta de la familia Mayer-Mori

Bárbara Mori y Sergio Mayer se consagraron en la década de los 90 como una de las parejas más famosas del espectáculo mexicano. Sin embargo, la relación terminó inesperadamente, y la actriz más tarde reveló que no era feliz en la relación.

En una entrevista que le realizó Marimar Vega a la protagonista de ‘Rubí’, Mori confesó que no estaba cómoda al lado del cantante de Garibaldi y que terminó la relación a pesar de que dudaba hacerlo porque su hijo aún era pequeño.

La actriz reveló que Mayer era una persona controladora y que, al romper con él, se sintió libre. Incluso mencionó que, en ese momento de su vida, ella era muy insegura y le faltaba amor.

El actor controlaba incluso su dinero, ya que también era su manager. Por eso optó por la separación, ya que no quería que su hijo creciera atestiguando la caótica dinámica de sus padres.

Hace unos años, se estrenó la nueva versión de Rebelde en Netflix, protagonizada por Azul Guaita y Sergio Mayer-Mori, serie que lo lanzó a la fama internacional cuando poco se sabía del linaje que tenía.

Pero el joven actor había estado previamente en un escándalo por haber tenido una relación con la actriz Natália Subtil, quien le lleva 10 años de diferencia, y fruto de su romance, tuvieron una hija.

Sergio Mayer y Bárbara Mori El hijo de los actores decidió quitarse el apellido de su padre y dejarse solo el Mori (@sergiomayerb / @delamori/Instagram)

Revelan la verdad de los Mayer-Mori

En una reciente entrevista realizada por el ‘Burro’ Van Rankin en su canal de YouTube ‘N Estado Burresco’, Natália Subtil reveló la verdad sobre las actitudes que mantuvieron en un principio Bárbara Mori y Sergio Mayer con ella.

Entre las confesiones mencionó que el hijo de los actores no pensaba presentarla formalmente con su familia, hasta que, estando embarazada, él optó por contactar a sus padres. En una llamada escuchó al ex Garibaldi decir: “¿Ya embarazaste a la vieja?” Mientras que cuando se le informó a Bárbara Mori, también respondió contra Subtil: “Ella solo quiere mi dinero”.

Durante su embarazo, Natália relató que lo vivió sola y la protagonista de ‘Rubí’ la visitó en una sola ocasión. Entre lágrimas comentó: “Yo pasé por un embarazo depresivo, sola, no tenía dinero, mi exmarido me ayudaba (...) una amiga me ofreció su casa”.

Reveló que Sergio Mayer-Mori la bloqueó de todos lados y que solo la acompañó en el ultrasonido para conocer el sexo del bebé, mismo que vendió en exclusiva para TVNotas.

Ve aquí el video: