La nueva cinta mexicana que te hará llorar y sonreír con Michel Brown y Fernanda Castillo

Desde el inicio de la entrevista con Publimetro, Fernanda Castillo aseguró que Lo mejor del mundo es “un apapacho al corazón”. La película, dirigida por Salvador Espinosa y protagonizada por Michel Brown y Martino Leonardi, cuenta con la participación especial de la actriz mexicana.

La historia sigue a Gallo (Michel Brown), un productor de televisión que enfrenta un giro inesperado tras una pérdida significativa. Decidido a cumplir una promesa, emprende un viaje emotivo —y lleno de humor— junto a su hijo Benito (Martino Leonardi) y Diana, una vieja amiga de la familia. En el camino, mientras se reconectan con figuras de su pasado, Gallo y Benito descubren verdades importantes sobre sí mismos y el verdadero valor de lo que tienen.

Fernanda Castillo y Michel Brown, compartieron detalles del estreno de Lo mejor del mundo de Netflix (Courtesy of Netflix / 2025)

“La peli tiene un poco de todo, tiene lo mejor del mundo. Realmente es una historia con tintes de comedia, pero también mucho drama, una cuota de realidad inmensa y un gran elenco que volvió verosímil cada escena. Nos toca el corazón. Estoy muy contento de haber sido parte de este proyecto. Con Fer hablábamos de lo mucho que disfrutamos trabajar juntos, después de que una vez anterior no se dio. Esta vez sí, y lo disfrutamos un montón”, compartió Michel Brown.

Fernanda Castillo interpreta a Alicia, un personaje que aparece y desaparece, pero que resulta crucial para provocar el cambio que Gallo y el pequeño Benito necesitan.

“Es un personaje muy bonito porque, aunque tiene pocas escenas, se revela como mujer, como madre. ¿Qué somos, además de ser papás o mamás? A veces ni siquiera nos reconocemos más allá de ese rol. En este viaje, Gallo y Benito, que fue su pareja y su hijo, descubren a Alicia de otra forma. Como espectador también la vas conociendo: quién fue, qué dejó en quienes se cruzaron con ella. Me gustó mucho ese acercamiento, sin idealizarla, solo mostrando a una mujer que va tomando decisiones como puede, con la mejor intención para su hijo y para ella misma”.

Michel Brown explicó que su personaje vive un fuerte enfrentamiento emocional: “Gallo siempre fue el centro de su propio mundo, enfocado solo en lo laboral. Sentía que se volvía viejo, que otros tenían mejores ideas, y en esa carrera por no perder su lugar, descuidó a su familia. De repente la vida lo sacude: su exesposa le dice que su hijo no es suyo, y él, que nunca dejó hablar a nadie, ahora que quiere hablar, ya no tiene la oportunidad. Benito asume el rol adulto: ‘No fuiste mi papá, pero ahora tendrás que serlo hasta que encuentre a mi verdadero padre’. Y en ese trayecto, se forja entre ellos una relación maravillosa”.

Escrita por Tato Alexander, la película es una versión libre de la cinta argentina Hoy se arregla el mundo.

Lado maternal

Fernanda Castillo confesó que la maternidad ha amplificado su sensibilidad: “Lo sufro. Cuando salen películas con niños, lloro desde el inicio. Hay una sensibilidad especial ahora. Además, soy buen público: me gusta sentir, escuchar historias, dejarme conmover. Me parece importante como seres humanos estar conectados con las emociones. Y sí, desde que soy mamá, estas historias me llegan más. Hablan de vínculos profundos, de ser padres e hijos, y nos hacen mirar hacia atrás también. Eso me conmueve mucho”.

Cameos y momentos especiales

Durante la película aparecen Ricardo O’Farrill, Arath de la Torre, Erik Rubín y Angélica Vale, entre otros.

“Hay grandes participaciones. Arath tiene un papel importante, Eduardo Santamarina también tiene un personaje precioso. Todos le dan un toque de humor que aligera momentos de conflicto. La película tiene densidad, pero este grupo de actores le dio un balance que la hace muy disfrutable”, compartieron los protagonistas.

Michel Brown (Gallo):

“La película habla de paternidad de verdad. Me hizo pensar en los padres que desean estar presentes en la vida de sus hijos, y en cómo a veces se vuelve difícil. La crianza debe ser un ejercicio de equilibrio constante. Yo tengo una pareja que es muy activa con su hijo, y creo que este tipo de películas nos invita a todos a reflexionar sobre nuestro papel en la familia”.

Fernanda Castillo (Alicia):

“A mí me dejó pensando qué hacemos con nuestro tiempo, a qué le damos importancia. El personaje de Gallo decide darle atención a algo que quizá ya es tarde: un hijo que no es suyo biológicamente. Estas historias que son esperanzadoras nos tocan las fibras. Me encanta que existan películas así, que te dejen pensando”.

¿Cuándo se estrena Lo mejor del mundo?

9 de abril en Netflix.

