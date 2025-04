Memo del Bosque habría muerto por la brujería que le hizo Karla Panini: filtran fotos

Karla Panini fue señalada en internet como la responsable de provocar la enfermedad que le quitó la vida a Memo del Bosque, pues usuarios de redes sociales aseguraron que la conductora le realizó trabajos de brujería al productor al mismo tiempo que a Karla Luna y mencionaron que no es coincidencia que ambos murieran de cáncer.

El lunes 7 de abril se dio la triste noticia de la muerte de Memo del Bosque a los 64 años tras una recaída en su salud debido al agresivo cáncer que padecía. El productor mexicano se despidió del mundo con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento que lo llevó a coronarse como uno de los productores más reconocidos del país.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más", se lee en el comunicado que se lanzó en la cuenta oficial de Instagram de Memo del Bosque en el que se anuncia su fallecimiento.

Última publicación de Memo del Bosque en Instagram (Captura de pantalla de publicación realizada en Instagram por memodelbosquetv)

¿Karla Panini es la responsable de la muerte de Memo del Bosque?

En el pasado Karla Panini fue señalada de provocar el deceso de su excompañera Karla Luna, con quien tuvo conflictos por su actual esposo, de tal manera que habría recurrido a las artes ocultas para quitarla del camino.

De esta manera, el usuario de Facebook Jostin Montilla realizó una publicación con una serie de fotografías que serían la prueba irrefutable de los trabajos de brujería que Panini realizó en contra de Karla Luna y Memo del Bosque.

“Que no se les olvide que Karla Panini le hizo brujería a Memo del Bosque al mismo tiempo que a Karla Luna, a quienes tenía un altar en el cementerio con brujería. Casualmente Karla Luna y Memo del Bosque sufrieron de cáncer. Memo del Bosque fallece el día de hoy de cáncer igual que Karla Luna, quien falleció en 2017”, escribió el usuario mencionado.