Galilea Montijo confiesa que debe una enorme cantidad de dinero y le cancelaron sus tarjetas

En redes sociales se revivió un episodio de ’Netas Divinas’ en el que Galilea Montijo reveló tener problemas económicos, pues aseguró que tenía deudas pendientes y mencionó que incluso le quitaron sus tarjetas. No obstante, usuarios de internet no creyeron en sus palabras, pues es una de las conductoras mejores pagadas de Televisa.

Galilea Montijo es reconocida por su participación en diversos programas de la televisión mexicana. La originaria de Guadalajara se distingue por habilidad en la conducción, por lo que además de su trabajo en ’Hoy‘, ha sido parte de diferentes realities, incluyendo ’La Casa de los Famosos México‘.

De esta manera, se convirtió en una de las mejores pagadas de su cadena televisiva y según el portal web especializado ‘Celebrity Net Worth’, a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento, Galilea Montijo ha logrado reunir la asombrosa cantidad de ocho millones de dólares.

Galilea Montijo asegura que debe mucho dinero

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ revivió un fragmento de un episodio de ’Netas Divinas’ que se transmitió a principios de año, en el que la conductora mexicana revela que debe mucho dinero y que incluso le quitaron sus tarjetas bancarias.

“Desde hace un par de años me he dejado llevar por la vida. Debo, no me agobio. Debo lana, no me agobio. Chica morosa pues sí, ni modo. No alcanzo a hacer ejercicio, pues no pasa nada. Me cancelan la tarjeta, ¿pues ya qué hago?”, menciona Galilea y concluye: “¿Por qué agobiarte o por qué enojarte con cosas que no puedes cambiar en la vida?”

Esto suscitó opiniones diversas en los comentarios de la publicación: “No le creo absolutamente nada de lo que dice. Lo puedes ver en la forma que lo dice y como lo duda”, “A lo mejor le prestó dinero a su amiguita Inés Gómez Mont mientras tenía congeladas sus cuentas”, “Lo dice solo para que no volteen a ver sus cuentas bancarias” y “Salen caros los caprichos para mantener a un hombre de menor edad para sentirse querida”.