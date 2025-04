Platanito sobre Memo del Bosque: No duda que Karla Panini haga brujería

Guillermo ‘Memo’ del Bosque, uno de los productores más queridos del gremio artístico, falleció el pasado 7 de abril tras una dura batalla contra el cáncer. Había superado esta enfermedad en 2019 tras someterse a intensos tratamientos y un trasplante de médula ósea, pero lamentablemente recayó.

Las primeras especulaciones sobre el estado de salud de Memo comenzaron cuando Vica Andrade compartió en sus redes sociales un video en el que se veía al productor hospitalizado, rodeado de sus tres hijos.

Aunque en un principio no se confirmaron los detalles, pronto medios como Chisme TV revelaron que Memo había recaído en el cáncer y que se encontraba en Texas, recibiendo tratamiento junto a su familia.

A pesar de su delicado estado de salud, en un encuentro con la prensa, Gerardo Quiroz, amigo cercano de Memo, mencionó que el productor había decidido abandonar las quimioterapias porque se sentía mejor. Sin embargo, días después, un comunicado oficial en Instagram confirmó su fallecimiento.

Del Bosque, productor de Telehit, fue clave en el lanzamiento de muchas estrellas que hoy siguen brillando en la televisión mexicana.

Su muerte a los 62 años fue un golpe para la industria del entretenimiento, donde dejó una huella imborrable, ayudando a construir la carrera de muchas figuras que hoy son parte fundamental de la televisión mexicana.

Memo del Bosque

La controversia de Karla Panini y las declaraciones de Platanito

Tras la noticia de su fallecimiento, comenzaron a circular diversas controversias sobre la figura de Memo, una de ellas fue el supuesto rumor de que Karla Panini le habría realizado brujería.

En un encuentro con los medios, Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, conocido como Platanito, fue cuestionado sobre el tema. El comediante no dudó en defender el legado de Del Bosque, quien siempre lo apoyó a pesar de las polémicas relacionadas con sus chistes.

Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de Karla Panini y las acusaciones de brujería, Platanito explicó que no creía en cuestiones esotéricas, pero no dudó en afirmar que, lo ve creíble.

“No lo dudo. Pero es una mujer que no me interesa. No me gusta hablar de ella”.

Además, destacó que Memo del Bosque siempre apoyó a Karla Luna, la “comadre morena”, durante las dificultades que atravesaron juntas, y que nunca más se supo de Panini.

Este comentario reavivó la polémica sobre la relación entre las “Lavanderas” y las versiones sobre brujería, dejando claro el malestar que aún persiste en algunos círculos del medio.

Ve aquí el video: