Adela Micha se disculpa tras anunciar la muerte de Selena Gomez por accidente

Adela Micha volvió a sumergirse en el ojo del huracán por anunciar la muerte de una celebridad cuando aún se encuentra con vida. Ahora fue Selena Gomez la víctima de su confusión, pues pronunció su nombre en lugar del de Selena Quintanilla, lo que generó un sinfín de burlas y críticas en internet.

Fue en diciembre de 2021 cuando Adela Micha sin saberlo, creó un meme que se volvió inmortal, pues durante una transmisión de su programa ’Me lo dijo Adela‘, le comentaron que Silvia Pinal se encontraba grave de salud, por lo que pidió a sus trabajadores preparar material sobre la diva del cine de oro mexicano sin tener en cuenta que se encontraba al aire.

“Ya no tarda en morirse. Así que, ¿Por qué no me escriben algo y se los grabo?”, fueron las palabras que le merecieron una gran cantidad de críticas a la conductora y por las que incluso tuvo que ofrecer disculpas a la familia Pinal. El incidente se revivió a raíz de la muerte de Silvia Pinal tres años después.

Adela Micha confunde a Selena Quintanilla con Selena Gomez

En una transmisión reciente de ’La Saga‘, el programa en Youtube de Adela Micha, la conductora confundió el nombre de Selena Quintanilla con el de Selena Gomez, de tal manera que al presentar una cápsula, mencionó: “A propósito de que se cumplen 30 años del asesinato de Selena Gomez…”

Rápidamente corrigió y pidió perdón por la equivocación: “No, no. Ni Dios lo quiera, con esta joven, y guapa y talentosa. Estábamos en el tema y pues yo tengo muy presente a Selena Gomez y ya había dicho Selena Quintanilla tantas veces y pues se me fue, disculpen”.

Más tarde mencionó no sentirse mal por las burlas en internet, al contrario, agradeció a quienes le hacen memes: “Gracias, al contrario. Que se tomen el tiempo de hacer memes conmigo y con mis pend…”