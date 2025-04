Increíble: Flow, la película ganadora del Oscar 2025, gratis en el Zócalo el Día del Niño

Como parte de las celebraciones por el Día del Niño y la Niña, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la proyección gratuita de Flow en la Plaza de la Constitución. La función se llevará a cabo el próximo martes 30 de abril a las 19:00 horas, con acceso libre para todo público.

¿Qué es Flow?

Flow es una obra animada dirigida por el cineasta letón Gints Zilbalodis, que sorprendió en la temporada de premios por su propuesta visual única. Sin diálogos ni voces humanas, la película narra el viaje de un gato negro que, tras una gran inundación, recorre un mundo sumergido en compañía de otros animales como un capibara, un ave, un lémur y un perro.

Plataforma de streaming Filmelier+ “Flow”, ganó el Oscar a Mejor Película Animada. (Cortesía)

La cinta se aleja del estilo tradicional de la animación comercial, apostando por una narrativa contemplativa que se apoya en la música, los gestos y la expresión visual. El resultado es una experiencia sensorial que explora temas como el cambio, la adaptación y la vida en comunidad.

Detalles de la función en el Zócalo

📍 Ubicación : Zócalo de la Ciudad de México

: Zócalo de la Ciudad de México 📅 Fecha : Martes 30 de abril de 2025

: Martes 30 de abril de 2025 🕖 Hora : 19:00 horas

: 19:00 horas 🎟️ Entrada: Libre y gratuita

La proyección será al aire libre y está dirigida a personas de todas las edades, en especial a las infancias que celebran su día en la capital del país. Para llegar, se recomienda utilizar el Metro de la CDMX, descendiendo en la estación Zócalo-Tenochtitlan de la Línea 2.

Un evento cultural para toda la CDMX

La función de Flow forma parte de las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad de México para fomentar el acceso libre a la cultura. La película fue reconocida con el premio a Mejor Película Animada en los Premios Oscar 2025, superando a otras producciones destacadas como Inside Out 2, Memoir of a Snail y The Wild Robot.

Este tipo de eventos busca acercar a la ciudadanía a contenidos artísticos de calidad, fortaleciendo el uso del espacio público como punto de encuentro y disfrute colectivo.

La información fue publicada a través de Cartelera CDMX, plataforma oficial de difusión de actividades culturales en la capital.