Susana Zabaleta denuncia cómo la prensa destruye parejas: “Miren lo que le hicieron a Angelita”

Susana Zabaleta ofreció una conferencia de prensa para anunciar su nuevo disco Pecado mortal y 10: La Gira Perfecta, junto a Rodrigo Cadena en el piano.

Fiel a su estilo directo, Susana Zabaleta habló de varios temas y bromeó al inicio, diciendo que esperaba que la prensa no preguntara lo mismo de siempre.

Susana Zabaleta pone nombre a sus pecados mortales (Foto: Cortesía)

La actriz y cantante dejó en claro que en su reciente material discográfico el amor está presente y tiene una dedicatoria especial: “Poder hablar del amor en todos los sentidos... Estamos contentos de anunciar esta gira, pero también este disco que se llama Pecado mortal. ¿Y adivinen a quién se lo dedico? La gira se la dedico al amor, que para mí, el amor se llama Ricardo”, dijo, y llamó “marido” a su actual pareja.

“Si pongo mi amor en sus manos (prensa), ya valió madres. Son especialistas ¡ en hacer que se chingue una pareja. ¡No la chinguen! Miren a la Angelita (Aguilar) y al otro pobre pendejo” — Susana Zabaleta

Polémica y directa

Durante el encuentro con medios, Zabaleta no pudo evitar señalar a la prensa por sus formas de buscar opiniones:

“Espero que no me pregunten de Yolanda Andrade, Aracely Arámbula o La Gaviota (Angélica Rivera), que nos la dejó venir por seis años. Ahora la ven ustedes perfecta. ¡Qué cosas!”.

Apasionada

“Yo no soy de las de: ‘no te claves tanto’. No. Yo soy de ‘me parto la madre’. Estoy viendo el Metrobús que viene derecho y todo el mundo me grita: ‘¡quítate!‘, ‘¡cuidado, güey!‘. Y yo: ‘¡llévame!‘, porque los que hemos sentido... Yo no sé si ustedes han estado enamorados, pero es el más alto nivel de sentirse vivo. A lo mejor la psicóloga va a decir que son las hormonas, que me valen madre. Si vuelvo a sentir eso, no puede ser ‘poquito’. No. ¡Atáscate o mejor nada! Yo sí me atasco, hasta que me parto la madre”.

Luego añadió, “ya vendré a llorar con ustedes. Ya les diré: ‘¿Por qué hiciste un disco de despechados, bro?’ Pues, ¿qué crees, güey? Lloraremos juntos. El amor es así. Cuántas personas se quedan con alguien solo por cariño. El amor y la pasión... El amor dura para siempre. La pasión dura cuatro años. No sabemos quién es quién”.

Cancelación y apología al delito

“Es que enaltecer a un grupo delincuente que ha matado, asesinado, masacrado a personas, pues yo creo que es lo más vil que te puede pasar. No puedes, por hacerte famoso, enaltecer a un asesino. Ni a un político. Me ofrecieron miles de series de narcos, la narca mayor y no sé qué más, y siempre dije que no. Es seguir dándole vuelo a todas esas cosas. Los narcos deberían estar donde tienen que estar”, dijo Susana.

Fama

“El lugar te lo da el público. Pensando en estas redes sociales, de repente ves a alguien subir y dices: ‘ay, pobrecito’, porque ya sabes hacia dónde va: el chingadazo, la bajada, las drogas, el suicidio. Hay quienes se trepan sin estar preparados. Esta industria convierte en estrellas a personas que ni siquiera lo están. Es como ganarse la lotería. ¿Por qué se la gastan en tres minutos? Porque nunca han sabido que meterse drogas no es la solución. Es una cosa difícil”, puntualizó.

Susana Zabaleta es envidia de las jovencitas

“Imagínate lo que se siente que una chavita me diga: ‘¿cómo lo hiciste para conquistar a Ricardo?‘. No todas las enamoradas de Ricardo, que son miles... Les digo en broma: ‘mi marido todavía no nace, porque tiene 30 años’. A lo mejor no... A lo mejor la vida... El rollo es estar siempre dispuesto a esperar ese amor. Me da mucho gusto que me reciban en un programa diciendo: ‘hola amiga’, con frases que dije en una entrevista y que se volvieron tradición. O cuando acompaño a Ricardo y la gente empieza: ‘¡Susana, Susana!‘. Y digo: ‘¡wow!‘. Aunque él vaya a hacer su stand-up. ¡Qué padre!”.

Ricardo y Susana trabajarán juntos

“Nos acaban de contratar por primera vez a Ricardo y a mí para una marca muy importante. Empezamos en abril a hacer el contenido y en junio será una manifestación impresionante. Nunca habíamos dicho que sí, ni hemos dado entrevistas juntos, para cuidarnos.

Cuando me preguntan: ‘¿ven con Ricardo?‘, les digo: ‘no’. ¿Por qué? Porque quiero que dure. Si pongo mi amor en sus manos, ya valió madres. Son especialistas (prensa) en hacer que se chingue una pareja. ¡No la chinguen! Miren a la Angelita (Aguilar) y al otro pobre pendejo”, finalizó.

10: La Gira Perfecta

Harás conciertos por todo el país, y el primero será el 19 de junio en el Teatro Metropólitan (Ciudad de México).