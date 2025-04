Lolita de la Vega es hospitalizada de emergencia: esto se sabe sobre su estado de salud

Lolita de la Vega, una de las periodistas y conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, encendió las alarmas entre sus seguidores tras publicar una fotografía desde un hospital en su cuenta oficial de Facebook.

La comunicadora informó que fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana y que aún está en estudios médicos para conocer la causa de su malestar.

En la imagen compartida, se puede ver a Lolita postrada en una cama de hospital, vestida con bata médica y en aparente estado de inconsciencia, lo que generó preocupación entre sus seguidores, colegas y familiares.

¿Qué tiene Lolita de la Vega?

En la descripción de la publicación, la periodista explicó que todavía no tiene un diagnóstico claro sobre su condición, aunque aseguró que, por el momento, no parece tratarse de algo grave.

“Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis”.

Lolita afirmó que continúa avanzando en su recuperación y se mostró optimista respecto a su estado de salud.

“Afortunadamente ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios nuestro Señor no me deja de su mano”.

Mención a Lucía Méndez y mensaje sobre el karma

Uno de los aspectos que más llamó la atención del mensaje fue la inesperada mención de Lucía Méndez, quien también se encuentra hospitalizada recibiendo tratamiento médico.

Lolita aprovechó para enviar un mensaje contundente a quienes les han deseado el mal a ambas.

“Casualmente tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe… ténganlo muy presente. Si Dios está conmigo… ¿quién contra mí?”, concluyó.

El mensaje ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores le han expresado su apoyo y le desean una pronta recuperación.

Mira la publicación: