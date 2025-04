Platanito se vuelve tendencia tras burlarse de la víctima de Fofo Márquez

El comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, desató una ola de comentarios tras realizar un chiste sobre Edith, víctima de la agresión realizada por Rodolfo “Fofo” Márquez, durante su participación en el podcast La Cotorrisa.

La broma del humorista, que muchos califican como insensible, convirtió a Platanito en una de las personas más buscadas en redes sociales, donde se generó un debate sobre los límites del humor y el respeto hacia las víctimas de violencia.

En el episodio más reciente de La Cotorrisa, Platanito abordó el caso de Fofo Márquez, quien fue condenado por agredir físicamente a Edith, una mujer que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género en México.

Según diversos usuarios en redes sociales, el comediante hizo referencia al incidente con un tono burlón, minimizando la gravedad de los hechos y centrándose en el morbo del caso. Aunque algunos argumentaron que el comentario formaba parte de su estilo irreverente, la mayoría de las reacciones fueron de indignación, acusándolo de insensibilidad hacia una víctima de violencia.

El caso de Edith y Fofo Márquez captó la atención pública en 2024, cuando se viralizó un video que mostraba al influencer golpeando a la mujer tras un altercado vial. La agresión desató una investigación que culminó con la sentencia de Márquez, quien enfrenta cargos en prisión. Edith, por su parte, mantuvo un perfil bajo, pero su historia resonó en movimientos que exigen justicia para las víctimas de violencia. Por ello, los comentarios de Platanito han sido percibidos como un ataque no solo a ella, sino a quienes han apoyado su causa.

Usuarios etiquetaron al comediante con hashtags como #PlatanitoCancela y #JusticiaParaEdith, exigiendo una disculpa pública. “Es inaceptable que se use el dolor de una víctima para hacer chistes”, escribió una usuaria, mientras que otros señalaron que el humor de Platanito “cruza líneas que no debería”. Sin embargo, también hubo quienes defendieron al comediante, argumentando que el contexto del podcast es de humor negro y que los oyentes deben entender su dinámica. “Si no te gusta, cambia de canal”, comentó un seguidor en su apoyo.

Esta no es la primera vez que Platanito enfrenta críticas por su humor. En el pasado, fue señalado por hacer bromas en momentos complicados tal como sucedió con la guardería ABC y Debanhi Escobar. Aunque en algunas ocasiones ofreció disculpas, su estilo sigue siendo viral, atrayendo tanto a un público fiel como a detractores que consideran su comedia ofensiva.