Polémica reunión entre Crista Montes y Doña Lety: ¿alianza en contra de Gala y Poncho?

Crista Montes, madre de la actriz de Televisa Gala Montes, ha generado controversia luego de ofrecer explosivas declaraciones en una entrevista exclusiva con Adrián Marcelo, situación que ha sido duramente criticada por los seguidores de la farándula mexicana.

La polémica comenzó antes del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, cuando la protagonista de Vivir el amor realizó una transmisión en vivo en Instagram. Durante la emisión, acusó a su madre de haberse aprovechado de su dinero y de haberla agredido físicamente.

Gala también señaló a Crista por explotación laboral y la calificó como narcisista, argumentando que estas actitudes la afectaron durante toda su vida.

Durante su participación en el reality show, la joven actriz habló entre lágrimas sobre su madre, expresando que, a pesar del distanciamiento, en ocasiones la extrañaba. También recordó la dura etapa que vivieron juntas cuando su progenitora fue diagnosticada con cáncer de mama.

A pesar de que se esperaba una reconciliación tras la salida de Gala del programa, la relación entre madre e hija no mejoró, lo que intensificó aún más la polémica pública.

La controversia familiar tomó un nuevo rumbo cuando Adrián Marcelo, exintegrante del reality con quien Gala tuvo diferencias, contactó a Crista para conocer su versión de los hechos. Finalmente, aceptó la entrevista luego de recibir una oferta económica, lo que generó una fuerte división en redes sociales.

Durante el video, la señora aseguró que fue golpeada por Gala Montes en varias ocasiones y negó todas las acusaciones en su contra. Además, declaró que actualmente no mantiene contacto con ninguna de sus hijas.

Crista y Gala Montes

Crista Montes y la madre de Poncho de Nigris unen fuerzas en redes

La controversia aumentó aún más cuando Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, expresó públicamente su deseo de ser entrevistada también por Adrián Marcelo.Su declaración fue duramente criticada por los usuarios de redes sociales, quienes la llamaron ‘traidora’.

En exclusiva para TVNotas, Crista Montes reveló su interés en colaborar con la señora:

“La mamá de Poncho es maravillosa en las redes sociales. Es mucho más divertida que muchas chavitas. Espero no tardar en hacer contenido y amistad con Leticia, ya me he acercado un poco a ella. No sé qué tipos de videos haríamos juntas; sin embargo, ya di el primer paso y ya la sigo en todos lados”.

Ambas se reunieron recientemente a través de una transmisión en vivo en TikTok, pero lo que más llamó la atención fue una frase dicha por Crista Montes:

“Mañana nos ponemos de acuerdo para hacer la estrategia número uno... estrategias de ataque”.

Aunque no se especificó el objetivo de estas “estrategias”, las redes sociales reaccionaron de inmediato, criticando duramente a ambas mujeres y llamándolas ‘hambreadas’.

Ve aquí el video: