Entre la actuación y el guionismo, Tato Alexander celebra el estreno de dos películas: “Pérdida total” y “Lo mejor del mundo”

La actriz Tato Alexander vive un momento clave en su carrera con el estreno de “Pérdida total”, dirigida por Enrique Begne, actualmente en cines, y “Lo mejor del mundo”, una comedia familiar ya disponible en Netflix y que además marca su debut como guionista.

“Pérdida total fue una experiencia padrísima”, cuenta Tato con entusiasmo. “Se grabó en Torreón, la escribió y dirigió Enrique Begne, cuyo humor me encanta. Desde que leí el guión me pareció espectacular. Es una comedia muy diferente, más oscura, con identidad mexicana y un toque de thriller que no se ve todos los días”.

La cinta está ambientada entre finales de los 80 y principios de los 90, también evoca una nostalgia que, según la actriz, conecta con el público. “Tiene chistes buenísimos, mantiene la tensión y, al mismo tiempo, retrata muy bien la época”. La actriz mencionó que espera que la gente le dé la oportunidad de verla en salas, porque el cine mexicano muchas veces no recibe el espacio que merece.

La faceta de guionista

En paralelo, “Lo mejor del mundo” representa un logro aún más íntimo para Tato, ya que es el primer guión de su autoría que llega a la pantalla. Se trata de una película “muy emotiva, muy familiar y que también habla de cosas muy importantes, como la paternidad y los vínculos familiares”, explicó.

La cinta, dirigida por Salvador Espinosa, cuenta con un elenco estelar encabezado por Michelle Brown, Martino Leonardi, Mayra Hermosillo, Fernanda Castillo y cameos sorpresa.

Tato Alexander dijo que como actriz siempre está haciendo algo, en ese momento estaba haciendo teatro, pero “le dediqué mucho tiempo, fue casi como un año, porque bueno, los proyectos también se paran, depende de muchas cosas, entonces estamos también ahí dependíamos mucho del estudio y de la de la productora, entonces pues entre que se paraba y se retomaba fue como un año el proceso”, relató.

Próximas series y películas

Además de estos estrenos, Tato sigue activa en televisión, pronto comenzará a grabar la segunda temporada de “Enloqueciendo contigo”, adaptación mexicana de “Mad About You” y adelantó que está en postproducción otra película escrita por ella donde comparte créditos con Memo Villegas, Arcelia Ramírez y Gerardo Trejo Luna.