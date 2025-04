Muere icónica actriz de ‘La Naranja Mecánica’ tras complicaciones de salud: ¿Qué le pasó?

La industria del entretenimiento se vuelve a vestir de luto ante la pérdida de una icónica actriz que se caracterizó por sus papeles en obras de la talla de ’La Naranja Mecánica’ y la serie dramática ’Upstairs, Downstairs‘, por la que incluso ganó un Emmy. Un amigo cercano de la intérprete reveló su causa de muerte y destacó su tristeza por el deceso.

El domingo 13 de abril se reveló la triste noticia del fallecimiento de Jean Marsh a los 90 años, actriz británica que ganó un Emmy gracias a su papel en ’Upstairs, Downstairs‘, serie que se transmitió durante la década de los setenta y significó un parteaguas en su época y que reflejaba las diferencias de las clases sociales en la Inglaterra eduardiana.

¿De qué murió la famosa actriz Jean Marsh?

Jean Marsh dio su último suspiro el domingo 13 de abril a los 90 años tras una dura batalla contra problemas de salud y su avanzada edad.

Según lo revelado por el cineasta Michael Lindsay-Hogg, amigo cercano de Jean Marsh, la actriz perdió la vida a raíz de complicaciones derivadas a la demencia que padecía. Dicha información se hizo pública a través del medio extranjero ‘The New York Times’.

¿Quién era Jean Marsh?

Jean Lyndsay Torren Marsh nació el 1 de julio de 1934 en Londres, hija de un ayudante de imprenta y una empleada doméstica que más tarde se convirtió en encargada de vestuario de teatro. A los 18 años realizó su gran debut en la pantalla chica en ’The Infinite Shoeblack‘. Tan solo pasó un año para que se adueñara de las pantallas de cine en ’The Limping Man‘.

En 1956 se mudó a Estados Unidos y fue parte de producciones de Broadway y diversas producciones de televisión como ’The Moon and Sixpence’ y ’The Twilight Zone‘. También obtuvo un papel en ’Cleopatra’ y su último rol acreditado fue en la reposición de la serie de Disney + ’Willow‘.