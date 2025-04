A través de redes sociales han surgido diversas publicaciones en apoyo para los gastos de los familiares de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, fotógrafos que perdieron la vida en el festival Axe Ceremonia; al respecto, recientemente se dio a conocer la organización de algunos fotógrafos que donarán las ganancias de sus obras para apoyar a los padres de los jóvenes periodistas.

La negligencia que cobró la vida de los fotoperiodistas ocurrió el pasado 5 de abril durante le primer día del festival que se llevaba a cabo en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México, por lo cual familiares, amigos y colegas siguen exigiendo justicia por Miguel y Berenice, tomando en cuenta que no se han determinado a los responsables del incidente.

Festival Axe Ceremonia

Fotógrafos organizan colecta benéfica para familiares de Berenice Giles y Miguel Hernández

Fue CJ Harvey quien anunció a través de redes sociales que iniciaría una colecta para ayudar a los familiares de Berenice y Miguel; asimismo, otros de los artistas que se unieron son Sacha Lecca, Addi Setyawan, Pooneh Ghana, Griffin Lotz, Sophie Barloc, Edwina Hay, Sally Al Juboori, Denise Lee, Rachel Nino, Steve Rose, Lila is Lilith, Mathilde Lacroix, Ryan Muir, Steve Sym, entre otros.

Sobre los detalles, los artistas pondrán a la venta algunas de sus fotografías, en donde resaltan personalidades de la industria musical como Charley Crockett, FKA Twings, The Marias, Sabrina Carpenter, Crystal Castles, Olivia Rodrigo, Florence and The Mchine, Janelle Monáe, Flaming Lips, St Vincent, Elsa y Elmar, Vanessa Zamora y Kendrick Lamar.

La venta de las fotografías se llevará a cabo el próximo 20 de abril de 2025 y el precio por cada obra será de 75 dólares, es decir, aproximadamente mil 505 pesos mexicanos, además de 25 dólares adicionales por el envío. Cabe destacar que cualquier tarjeta será valida para la venta.