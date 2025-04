“Me siento estafada”: Muñeca Diamante de Rubí explota contra marcas de lujo tras revelación de fabricantes chinos

La guerra comercial entre China y Estados Unidos acaba de escalar a un terreno inesperado: TikTok. Desde esta red social, varios fabricantes chinos comenzaron a exhibir cuánto cuesta realmente fabricar productos de marcas de lujo estadounidenses. Uno de los videos más virales muestra un bolso que se vende en 35 mil dólares y que, según los productores, cuesta apenas mil 250 dólares fabricarlo.

La revelación desató un fuerte reclamo entre compradores habituales de lujo. Una de las voces más encendidas fue la de Muñeca Diamante de Rubí, empresaria mexicoamericana radicada en Texas y Florida, conocida por sus videos virales en redes sociales.

@muneca_diamante_de_rubi Con guantes 🧤 blancos china 🇨🇳 de da una a cachetada 👋 a Estados Unidos ♬ sonido original - Muñeca_diamante.rubí

“Yo no voy a poder dormir esta noche, de verdad. ¿Cómo es posible que hasta hoy nos digan esto? ¡Nos han visto la cara de tontos!”, expresó en uno de sus clips.

Muñeca, quien asegura tener más de 25 años comprando marcas como Chanel, criticó duramente el silencio de estos fabricantes y el sobreprecio que pagan millones de personas sin saber los verdaderos márgenes de ganancia.

“Tengo una inversión grandísima en bolsas, ropa, zapatos… Como yo, millones. Imagínense nada más todo lo que no he gastado. ¡Yo creo que ya me hubiera comprado ese edificio verde con lo que me he dejado en esas marcas!”.

También lanzó duras críticas contra Hermes, señalando que es una de las marcas más elitistas y excluyentes: “Esa tienda sí que estafa a la gente. No te venden una cartera si no compras antes 30, 40 o 50 mil dólares en otras cosas que ni te gustan. Solo para que te den la oportunidad de comprar una bolsa”.

Y agregó: “A mí eso se me hace una humillación. Ir a rogar a ver si la que te atiende se le antoja venderte. Yo no caí en sus juegos y qué bueno. ¡Ya basta de presumir carteras carísimas cuando ahora sabemos que nos vieron la cara!”.

Al final, Muñeca hizo un llamado a sus seguidores:“Mejor gasten en viajar, en comer rico, en disfrutar. O si de plano quieren la bolsa, ¡cómprenla directo a los chinos!”.