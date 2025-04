Reconocido presentador de televisión queda con el rostro desfigurado tras sufrir accidente

El presentador de noticias Carlos Trillo generó diversas reacciones entre sus seguidores tras mostrar las lesiones que le provocó un accidente que sufrió mientras conducía un patín eléctrico, así lo dio a conocer en redes sociales.

Presentador de televisión queda con el rostro desfigurado tras sufrir accidente

Fue a través de redes sociales en donde el presentador de ADN 40 compartió un video explicando detalles del accidente que sufrió, mismo que lo llevó hasta el hospital por la magnitud de las lesiones.

“No sé cómo diablos voy a empezar este video. Estoy triste, desesperado. Nunca pensé darme en la madre así… vaya golpe que me di. A ver, no fue tan grave. Lloré de impotencia, de frustración, nadie quiere estar en un hospital. Nunca había ido a dar a un hospital”, dijo.

Sobre los detalles, Carlos Trillo explicó que mientras iba en un patín eléctrico, una de las llantas se zafó, por lo cual se cayó y se impactó contra el pavimento.

“Se me zafó algo de la llanta, que yo ya sabía estaba flojo y con la pierna me quise bajar y me tropecé. No iba a más de 5 kilómetros por hora. Me bajé pero con esa pierna me tropecé, me di en el volante y se desarmó, fue rápido”, compartió.

Sobre las lesiones que sufrió, Carlos Trillo comentó que tuvo que someterse a una cirugía de nariz, además después de la operación un ortopedista se acercó para hablar sobre la situación de su pulgar, señalando que tenía que operarse, ya que no sanaría con un yeso.

“Desperté de la anestesia tras la cirugía de nariz, pasé una noche horrible, pero nadie me decía nada de la mano. Pensé que ya la había librado. Pero llega de la nada el ortopedista y me dice: Malas noticias, te rompiste la base del pulgar. Yo dije: Pues ponme un yeso, y me dice: No, te tengo que operar”, añadió.