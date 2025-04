Vadhir Derbez explora nuevos límites actorales en ‘Yo no soy Mendoza’

Yo no soy Mendoza / Cr. Courtesy of Netflix ©2025

Las plataformas digitales a nivel internacional han demostrado su interés en llevar a la pantalla historias que generen impacto en la comunidad latina, como es el caso de ‘Yo no soy Mendoza’, una comedia que plasma la historia de Julián García, un cobrador de deudas que es obligado a asumir la identidad de Esteban Mendoza, el cual debe resolver una serie de inconvenientes, además de casarse con su prometida Laura.

‘Yo no soy Mendoza’ cuenta con un elenco estelar que incluye a Humberto Zurita, Érika de la Rosa y Alejandra Ley, Vadhir Derbez, entre otros. La serie, que se estrenará en Netflix, ha generado gran expectativa entre el público, especialmente al destacar como un drama humorístico que explora diversas situaciones a través del talento de un elenco integrado por actores mexicanos y colombianos.

“Tiene muchos elementos atractivos, o sea, yo siempre que escojo un proyecto yo creo que me fijo mucho en el cast que va a tener, la historia y el guion que estén fregones y me atrapen, que tengan historia interesante, que los personajes tengan alma, que los personajes como tal estén ricos en contenido y creo que esta historia tiene eso. El hecho de que sea una fusión ahí de México y Colombia se me hizo también muy cool, no sé como que tiene muchas cosas este proyecto que creo que son un golazo”, dijo Vadhir Derbez.

En la nueva serie ‘Yo no soy Mendoza’, Vadhir Derbez se enfrenta a un desafío actoral significativo al interpretar dos papeles distintos. Esta oportunidad le permite explorar una gama más amplia de matices, por lo cual compartió con Publimetro el proceso que atravesó para la concepción para su papel.

“Es como pasar por el mismo proceso dos veces para que sean tan diferentes que cuando este en pantalla se pueda ver la diferencia, porque al final de cuentas es mi cara. Entonces, cómo le hago para que realmente sean esos como detallitos tan chiquitos que sean tan distintos, pero que la gente desde casa en pantalla los pueda notar cuando yo quiero que se noten. Para que o los confundas o para que sepas que si es otra persona o o sea, es mucho mucha chamba a nivel psicológico irte para atrás en cada uno de los personajes y entender por qué hace, cada una de las cosas, es una chamba a nivel físico. O sea, tonterías, pero creo que eso es lo que hace que un personaje termine siendo redondito y rico ya que lo ves en pantalla”.

Por su parte Elyfer Torres compartió a cerca de todo lo que pudo disfrutar a través de la interpretación de su personaje, “Aprendí mucho, a ser más como Cindy en darme crédito. O sea, creo que muchas veces me hago menos, como que me da miedo ponerme al frente. Cindy a pesar de su falta de talento porque quiere ser actriz y es muy mala, a pesar de sus carencias está muy segura de que es digna de ocupar los lugares y a mí a veces me falla, o sea, como que esta síndrome del impostor que vive en mí a veces por cualquier razón, Cindy no lo tiene y eso es muy hermoso. Me pude dar la libertad de estar muy segura”.

La serie, creada por Fernando Gaitán, conocido por su éxito ‘Yo soy Betty, la fea’, promete ser un proyecto ambicioso por el elenco y la historia, por lo cual el público podrá disfrutar de la misma el próximo 16 de abril.

“Es una serie que tiene comedia, que tiene drama, que tiene acción, que todos los personajes están entrañables y adorables, si yo no estuviera en esta serie, en serio, yo sí la vería, o sea, tengo mucha emoción de que salga para ya verla. Entonces, disfrútenla mucho, la hicimos con mucho cariño, es la mezcla de México y Colombia, emocionado de que la vean”, añadió Vadhir Derbez.