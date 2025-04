Alex B exige que incluyan a su papá en la herencia de Daniel Bisogno

El nombre de Daniel Bisogno se ha convertido en tendencia en los últimos días, ya que se originó un conflicto por su herencia entre su exesposa y su hermano; al respecto de las declaraciones y reacciones, Alex B compartió un video en donde señaló que además de Michaela, su papá tendría que ser considerado, tomando en cuenta las últimas voluntades del conductor.

Alex B exige que su papá sea incluido en la herencia de Daniel Bisogno

Al respecto de las declaraciones y el juicio que inició Cristina Riva Palacio, Alex B señaló que el no quería nada de la herencia de Daniel Bisogno; sin embargo, explicó que una de las últimas voluntades del conductor era seguir apoyando a su papá, por lo cual demostró su interés en que sea tomado en cuenta.

“Todo este problema evidentemente es porque no dejó un papel para proteger a Michaela, principalmente, y por supuesto la voluntad de Daniel era ayudar a mi papá, era su voluntad, su deseo, para mí más allá de lo económico, porque lo económico pues, vaya yo puedo ver la manera de ayudar a mi padre dentro de mis posibilidades, pero más allá de eso es que Daniel quería hacerlo”, dijo.

En este sentido, el hermano del actor mexicano aseguró que Bisogno disfrutaba de ayudar a su papá, por lo cual señaló que deberían cumplir con su voluntad e incluirlo en la herencia.

“¿Por qué no? Si él quería, todo lo que dejó Daniel en este momento era fruto de lo que él trabajó en 40 años que le costó muchísimo trabajo tener y que él deseaba ayudar a mi papá, él era feliz dándole para sus medicamentos, él deseaba ayudarle a mi padre. ¿Por qué personas externas, incluyéndome, podríamos tomar la decisión de: No, con el dinero de Daniel no? Pues no, si era su voluntad, vaya que se cumpla”, explicó.

Pati Chapoy revela dónde están las cenizas de Daniel Bisogno

Como parte de las reacciones que surgieron al comunicado de Alex B, Pati Chapoy tomó un momento del programa ‘Ventaneando’ para enfrentar al hermano del conductor, señalando que ella podía hablar sobre muchas cuestiones, especialmente relacionadas con un presunto robo en la casa de Daniel Bisogno.

“Que Alejandro le pare, que deje de hablar y de emitir comunicados. No es un niño y el tiro por la culata va a ser para él porque ya hay una abogada que está poniendo todo en orden. Si se cambió la chapa de la casa del Pedregal, fue por una razón Alejandro y tú sabes quién se metió a esa casa y quien prácticamente le robó a Daniel, a la hija de Daniel de esa casa”, explicó.

En este sentido, sobre las dudas que se generaron a cerca de las cenizas de Daniel Bisogno, la periodista de espectáculos aseguró que Alex B solo intenta generar descontento en su familia, ya que aseguró que las cenizas permanecen junto a las de su mamá en la casa de ‘Don Concho’, papá del conductor.

“No entiendo ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá. Están a un lado de las cenizas de tu mamá. Porque va a empezar a crear descontentos, a crear situaciones que no vienen al caso”, aseguró.