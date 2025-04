Bárbara de Regil dedica desgarradora carta a su abuelita fallecida; pasó 7 horas hincada junto al ataúd

Bárbara de Regil es una reconocida actriz e influencer reconocida por su trabajo en ‘Rosario Tijeras’.

Melodrama que protagonizó y produjo en TV Azteca.

El pasado 14 de abril la actriz compartió un mensaje con sus seguidores pues se cumplió un aniversario luctuoso de su abuelita Chayo.

Bárbara de Regil dedica desgarradora carta a su abuelita fallecida

A través de su cuneta de Instagram Bárbara quien se caracteriza por mostrarse siempre fuerte, esta vez decidió rendirle un homenaje a abuelita, con quien tenía una conexión muy fuerte.

"Hoy hace 12 años sentí el vacío más grande en mi corazón .te fuiste a vivir al cielo" escribió.

Y agregó: “nisiquiera me dolían las piernas de estar casi 7 horas hincada al pie de tu ataúd ... por qué no podía creer que no volvería A verte … no veía mi vida sin ti . Eres insuperable mami ❤️‍🩹 nadie como tú“.

Bárbara continuó escribiendo que aunque el día que murió su abuelita no comprendía por qué murió en sus brazos, ahora sabe que fue por esa conexión que tenían.

“No paraba de pensar, por que te fuiste en mis brazos ?Ahora lo entiendo … teníamos una conexión inigualable, me siento afortunada …desearía que tus ojitos nunca se hubieran cerrado , desearía poderte ver , oler , abrazar ."

Bárbara de Regil revela detalles de la telenovela Rosario Tijeras

En la misma publicación la actriz escribió que interpretó el personaje de Chayo con mucho amor porque estaba inspirado en su abuelita y que por ella decidió dedicarse a la actuación.

Y explicó que el rosario que usaba en la historia, era uno que le había regalado ella.

"Le metí todo mi corazón por ese nombre Rosario 📿 sabías q El Rosario q lleva Rosario tijeras es uno de los tuyos ? Gracias por siempre estar conmigo".

La actriz recibió mensajes de aliento de sus seguidores.