Benson Boone anuncia el lanzamiento de su nuevo disco ‘American heart’

En medio de su gira de conciertos, Benson Boone acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo álbum, ’American Heart’, el cual estará disponible en todas las plataformas el próximo 20 de junio.

Benson dio la noticia en el escenario de Coachella, en donde debutó el viernes pasado. Al final de su electrizante show en el escenario principal, llevó sorpresivamente a Brian May de Queen para hacer una interpretación especial de “Bohemian Rhapsody”.

Variety la consideró “una acertada versión de la canción que es notoriamente difícil de versionar”, mientras que Rolling Stone destacó, “Benson es una estrella y hasta Brian May lo sabe”. El video de la actuación acumula 48 millones de vistas sólo en Instagram desde que se subieron al escenario el viernes por la noche.

Benson presentó ’American Heart’ por primera vez con su reciente single “Sorry I’m Here For Someone Else”, su primer lanzamiento del año. La canción escaló rápidamente los charts de radio y se encuentra dentro de las 20 mejores del Top 40 y Hot AC y entre las 10 mejores de radios AC.

El tema llegó luego de su excelente interpretación del éxito “Beautiful Things” en la ceremonia anual de entrega de los Premios Grammy en febrero, en donde estuvo nominado como Mejor Nuevo Artista.

Por otra parte, además de sus fechas pactadas por algunos de los escenarios más importantes a nivel internacional, Benson realizará otro show especial en el escenario de Saturday Night Live el próximo 3 de mayo, haciendo su debut oficial como invitado musical del famoso programa.

Con el próximo lanzamiento de ’American Heart’, actuaciones y festivales importantes como Coachella y Governors Ball, y nuevas fechas de su gira en el horizonte, Boone está en camino de tener otro año récord en 2025.