Conductora de ‘Hoy’ con un tumor en la cabeza destrozada tras reprogramación de su cirugía

Una conductora de ’Hoy’ reveló que tras una visita médica, la diagnosticaron con un tumor en la cabeza, por lo cual necesita una cirugía para erradicarlo. Aunque el día del procedimiento médico llegó, no pudo llevarse a cabo, por lo que la operación terminó por ser pospuesta, hecho que generó angustia en la paciente.

Jenny García, conductora y bailarina del reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ recurrió a sus redes sociales para hacer público su padecimiento, pues recientemente profesionales de la salud le diagnosticaron un tumor en la cabeza. Todo comenzó tras la detección de “una bolita en la cabeza” que se fue a atender en una revisión médica.

¿Cómo le detectaron el tumor a Jenny García, la conductora de ‘Hoy’?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Jenny García narró cómo los doctores le dieron la terrible noticia del tumor que tiene en la cabeza: “El doctor me dice: ‘Lo que te voy a decir, no quiero que te asuste’. Y ya cuando te dicen eso te asustas. Me dijo: ’Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor’”.

“Salí en un mar de lágrimas, en shock. La palabra ’tumor‘, ’cirugía‘, ‘te lo tenemos que sacar’, es una angustia terrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal”, aseguró para sus más de 902 mil seguidores en la red social.

¿Por qué pospusieron la cirugía de Jenny García?

La cirugía que Jenny García se realizaría para erradicar el tumor de su cabeza estaba programada para el lunes 14 de abril, no obstante, no se pudo llevar a cabo, tal como lo contó a sus fanáticos: “Hoy me levanté con mucho dolor de cabeza, debido al estrés, pues soy de las personas que se preocupan por todo y que todo le da nervios. Hoy no fue la excepción… me alisté para salir a la clínica y ya casi con un pie afuera me hablaron para decirme que se posponía mi cirugía”.

Asimismo, explicó la razón detrás del cambio de fecha: “No llegó un material importante para la cirugía, además de que el doctor es una eminencia, vive en Guatemala y viene tan solo dos veces al mes… se pospuso para el próximo mes”.