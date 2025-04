Exigen respeto a la privacidad de Dulce, su hija Romina y Alicia Villarreal ante el acoso mediático

La muerte de Dulce, la cantante, ha traído consigo la evidencia de muchos detalles sobre su vida privada y la especulación sobre algunas cuestiones que competen a sus relaciones familiares y amistosas.

Entre los rumores más escuchados durante los homenajes póstumos que se realizaron a la intérprete de ‘Mi muñeca’, se mencionaba que Romina Mircolí, hija de la estrella, la había golpeado y que se encontraban distanciadas.

Aunque en múltiples ocasiones la descendiente ha negado tales especulaciones, actualmente sigue siendo acechada por los medios de comunicación, quienes constantemente buscan saber más sobre su vida privada y la de su madre.

Por otro lado, hace más de un mes, Alicia Villarreal, durante un concierto en Michoacán, realizó una seña de auxilio, utilizada por las víctimas de violencia de género. Desde ese momento, se dio a conocer que la cantante había interpuesto una demanda contra su exesposo, Cruz Martínez.

Actualmente, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ ha sido perseguida por los medios de comunicación para que hable en medio del proceso legal. De igual forma, en redes sociales ha sido duramente criticada por los usuarios de internet.

“Explica muchas cosas”: Sale a la luz indignante y desgarradora foto de Dulce en el hospital y así reaccionó su hija Dulce la cantante no quería que sus fans la recordaran enferma (Instagram: @dulcelacantante)

Emiten comunicado exigiendo respeto

Tras los casos de Dulce, la cantante, quien falleció el 25 de diciembre del 2024, y debido al acecho que ha tenido que sobrellevar su hija, así como las especulaciones que siguen surgiendo en torno a su vida, al igual que el proceso legal que enfrenta Alicia Villarreal, se ha emitido un comunicado.

A través de la cuenta oficial de la intérprete de ‘Déjame volver contigo’, han publicado una carta abierta reprobando el acoso mediático que han tenido que enfrentar, así como las críticas, haciendo un llamado a los medios de comunicación para que respeten la privacidad de las figuras públicas que, aunado a eso, también se encuentran en una compleja etapa de sus vidas.

Esto dice el comunicado:

“Respeto y Privacidad: Un Llamado a la Empatia

En un mundo donde la información fluye sin cesar, es fundamental recordar la importancia del respeto y la privacidad. Dos mujeres valiosas, Romina Mircoli y Alicia Villarreal, están siendo sometidas a un trato injusto, de acoso y mentiras por parte de una persona que busca

aprovecharse de la polémica que genera para beneficio propio.

No es justo que, por ser figuras públicas, se les niegue el derecho a la privacidad y al respeto. La fama no es una excusa para que se les trate con desdén o se les difame sin consecuencias.

Romina Mircoli ha elegido llevar una vida privada, dicho por su madre Dulce La Cantante en su momento y hoy por ella, merece ser respetada en su decisión. Sin embargo, está siendo acosada diariamente con publicaciones que la insultan y difaman, sin que se le permita un momento de paz, especialmente en momentos de duelo.

Es especialmente doloroso recordar que Dulce, una persona que ya no está con nosotros, también esta siendo víctima de la falta de respeto y privacidad. Su legado y recuerdo merecen ser tratados con dignidad y respeto, y no ser utilizados para fomentar la polémica y el conflicto para “levantar” la fama de otros.

Alicia Villarreal, por su parte, ha construido una carrera sólida y respetada, y merece ser tratada con dignidad y respeto. La difusión de contenido privado (Mensajes, Videos y fotografías con la imagen de ella) y la promoción de mentiras no solo daña a la persona involucrada (que ademas no está pasando por un buen momento emocional) sino que también contribuyen a un clima de odio y negatividad.

Es hora de reflexionar sobre el impacto que las palabras y acciones tienen en los demás. ¿No merecen todas las personas, independientemente de su fama o estatus, ser tratadas con respeto y dignidad? ¿No es hora de que los medios y la sociedad en general adopten una postura más empática y respetuosa hacia las figuras públicas y sus seres queridos?

Desafortunadamente el nombre de “Dulce La Cantante” parece que hoy en día no tuviera derecho al respeto, cualquier persona aparece dia a dia a hablar de una mujer que no conocieron. Ocasionando conflictos con las filtraciones PRIVADAS de la cantante. Aunque ella ya no este, merece y le debemos respeto. Y no permitir que 3 personas que nadie conocia ayer, logren ensuciar la imagen y la vida ARTISTICA de Dulce.

¿Todo por unas paletas de maquillaje? ¿Todo por promocionar una ‘cancion’?”