A varios meses de que se lleve a cabo la nueva edición del festival Corona Capital, comienzan a surgir rumores sobre los artistas y agrupaciones que podrían formar parte este 2025, tomando fuerza en redes sociales, especialmente después de la filtración del supuesto cartel.

El Festival Corona Capital es uno de los eventos musicales más populares en México, porque suele integrar la propuesta de distintos artistas, por lo cual se espera que la nueva edición sea memorable por la participación de agrupaciones y cantantes de talla nacional e internacional.

Corona Capital (Cortesía OCESA)

Tan solo en 2024, entre algunos de los artistas que formaron parte del festival se encuentran Green Day, Shawn Mendes, Paul McCartney, Melanie Martinez, New Order, Zedd, entre otros que conquistaron con su propuesta al público mexicano.

Filtran supuesto cartel de la nueva edición del festival Corona Capital

Fue a través de redes sociales donde comenzó a circular una captura de pantalla de una supuesta publicación de la banda Silversun Pickups, en donde no solo habría revelado su llegada a México, sino también parte del line up del famoso festival mexicano.

Además de la agrupación estadounidense, también resaltan nombre de otros artistas como Björk, Guns N’ Roses, Queens of the Stone Age, Halsey, Sabrina Carpenter, MGMT, Pearl Jam, Pixies, Damiano David, Doechi, Elephant Tree, Ellie Goulding, Tokio Hotel, The Horrors, entre otros.

Cabe destacar que hasta el momento se desconoce la veracidad de esta imagen que circula en redes sociales, tomando en cuenta que ni la famosa agrupación, ni los organizadores del Corona Capital han emitido un comentario al respecto para confirmar o desmentir la información.

A pesar de esto, los usuarios y fanáticos del festival han demostrado su entusiasmo por el anuncio de la próxima edición del Corona Capital, tomando en cuenta la magnitud de este evento musical dentro de la industria del entretenimiento en nuestro país.