¡Casi lo arrestan! Diego Luna detenido en aeropuerto por llevar “arma” de Star Wars

Diego Luna, uno de los actores que forma parte de la famosa serie ‘Andor’, cuya segunda temporada está cerca de estrenarse a través de Disney Plus, ha comenzado a revelar algunas experiencias que ha vivido como protagonista de la historia.

En una reciente participación en el programa de Jimmy Kimmel, el actor confesó que vivió un episodio extraño en una estación de aeropuerto, revelando que los agentes de seguridad estuvieron a punto de arrestarlo por llevar consigo un instrumento de utilería usado durante el rodaje del proyecto de ciencia ficción.

Novo trailer divulgado: saiba o que esperar da 2ª temporada de ‘Andor’ no Disney+ (Lucasfilm Ltd™/Lucasfilm Ltd™)

¿Cómo fue el momento?

Durante su aparición en el programa de Jimmy Kimmel, al que fue invitado como parte de la promoción de la segunda temporada de ‘Andor’, el artista confesó que se llevó uno de los blásters (armas de fuego del universo ‘Star Wars’) que utiliza su personaje, sin imaginar que eso lo pondría en una situación riesgosa.

Fue en el aeropuerto de Heathrow, donde las autoridades inspeccionaron su maleta y, al ver el artefacto, creyeron que se trataba de un fusil real:

“Tengo uno de esos (bláster), en mi casa; tuve que hacer dos temporadas para que me lo dieran [...] Fui al aeropuerto y dije ‘Me lo voy a llevar, porque si lo envío...’ y es que es muy real, está hecha meticulosamente y parece real, de una galaxia muy, muy lejana. Pero me detuvieron en el control de seguridad de Heathrow, los chicos abrieron la cosa en donde venía y comenzaron a gritar ‘Oh, ¿qué es eso?‘, y yo trataba de decir ‘No, es solo un accesorio’. Me pidieron que no lo agarrara”, comentó.

Tras la inspección, Diego tuvo que mostrar algunas fotografías del personaje Cassian Andor portando su bláster, para convencer a los oficiales de que se trataba de una pieza de utilería, ya que no lo habían reconocido por ‘Andor’, sino por ‘Narcos: México’.

“Uno de los chicos me reconoció como uno de los de ‘Narcos’ y no de ‘Star Wars’. Fue un desastre y tenía resaca de la fiesta, así que me veía un poco ‘roto’. Me dejaron traerlo, pero me hicieron firmar una carta y tuve que enseñarles fotografías de mi teléfono con mi personaje agarrando el bláster”, mencionó.

Ve aquí la entrevista: