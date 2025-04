Van Rankin descarta ‘La Casa de los Famosos’ y acusa a Ceriani de difundir noticias falsas

‘La Casa de los Famosos México’ ha logrado un gran éxito, especialmente tras las múltiples polémicas que surgieron en su segunda temporada, la cual se ha convertido en la más vista en la historia de la televisión mexicana.

Tras el final de la edición anterior, varios participantes optaron por alejarse de las redes sociales y de los medios, debido al fuerte escrutinio público que enfrentaron por parte de los internautas, quienes difundieron videos que evidenciaban sus acciones dentro del reality.

Aunque la segunda temporada ya concluyó, algunos famosos continúan hablando del tema, mientras que otros se han reunido para demostrar que las amistades formadas dentro del programa siguen vigentes con el paso del tiempo.

Aún no se ha confirmado la fecha de inicio de la próxima edición de ‘La Casa de los Famosos México’, pero ya circulan rumores sobre las celebridades que podrían integrar el elenco del proyecto producido por Televisa.

Uno de los nombres que comenzaron a sonar fue el del comediante Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien recientemente rompió el silencio y aclaró su supuesta participación en el reality.

¿Qué dijo sobre su presunta participación en el reality?

Durante una transmisión en vivo del programa Caliente TV, el conductor negó haber sido considerado oficialmente para la siguiente temporada de La Casa de los Famosos México y arremetió contra quien difundió dicha información.

Sin mencionar directamente a la persona, Van Rankin se refirió a Javier Ceriani como “un argentino greñudo que parece el Cristo de Iztapalapa”, y rechazó de forma tajante los calificativos que el comunicador de YouTube habría utilizado para hablar de él.

Posteriormente, tras lanzar su crítica, el comediante dejó claro que no tiene interés en formar parte del reality, afirmando que ni siquiera una suma millonaria lo convencería:

“No hay dinero que Televisa tenga para que yo acepte. Si me dan 5 millones de pesos, no entro, y si entro, encueren en la calle. No voy a estar en La casa de los famosos, se acabó ni me interesa estar ahí.”

