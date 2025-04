El doloroso sacrificio que hizo Irina Baeva por convertirse en actriz

Irina Baeva fue parte de los titulares por sus recientes declaraciones sobre su anterior relación con Gabriel Soto y los motivos por los que se separaron, asegurando que se debió a las múltiples infidelidades del actor, las cuales fueron públicas.

Sin embargo, durante su participación en la reciente emisión de ‘Montse & Joe’, la actriz también abordó aspectos personales sobre su vida en Rusia antes de llegar a México, donde buscaba cumplir su sueño: convertirse en actriz.

Irina tuvo que renunciar a varios aspectos importantes de su vida para formar parte del medio del entretenimiento, lo que incluyó enfrentar dificultades familiares que terminaron provocando un distanciamiento con figuras clave en su entorno.

Irina Baeva (Instagram (@irinabaeva))

Irina Baeva tuvo que renunciar a situaciones determinantes en su vida

La actriz reveló a Montserrat Oliver que, antes de convertirse en protagonista de producciones de Televisa, estaba estudiando en una de las universidades más prestigiosas de Rusia, pero tuvo que abandonarla para seguir su vocación.

Esta decisión le trajo consecuencias personales, como perder temporalmente la relación con su madre, quien no aprobaba que dejara una institución de tan alto nivel académico:

“Mi mamá, no la verdad, ahorita ya está feliz, pero mi mamá me dejó de hablar porque cómo iba a dejar la mejor universidad. La verdad, no es por nada, pero es una de las dos universidades más importantes del país”, explicó.

Irina confesó que en ese momento estudiaba periodismo, ya que consideraba que era la carrera más cercana a la televisión. Además, compartió que pensaba que la conducción y la actuación tenían puntos en común.

“La verdad yo dije: ‘como no puedo ser actriz, porque mi mamá me dijo que era como ser astronauta, yo pensé que iba a ser un poquito de lo mismo’. La verdad es que nada que ver la conducción y la actuación”, explicó.