Imelda Tuñón le robaría el personaje a Maribel Guardia en famosa telenovela de Televisa

A pesar de las recientes críticas por su desempeño durante su debut teatral, Televisa tendría planeado que Imelda Tuñón sea la encargada de realizar el papel que originalmente fue de Maribel Guardia en el próximo remake de la icónica telenovela ‘Tú y yo’, que protagonizó a lado de Joan Sebastian.

El fin de semana pasado Imelda Tuñón realizó su debut en la puesta en escena ’Soltero, Casado, Viudo y Divorciado‘, no obstante, no salió como se esperaba, pues cometió varios errores al momento de subir al escenario, por lo que se convirtió en objeto de críticas en internet, donde la señalaron por olvidar su micrófono al comenzar su actuación, así como por su poca habilidad para el canto.

“Canta bien feo, mejor que se pelee con Maribel, le sale mejor”, “No sé por qué insisten en querer cantar”, “La señora que vende tamales por mi casa canta mejor que eso”, “No tiene preparación en ningún sentido. No baila, no canta, cero carisma” y “Aprovechando los cinco minutos de fama. Apúrate antes de que el chismecito se enfríe”, son algunos de los comentarios que se leen en el video viral de su actuación en Monterrey.

Imelda Tuñón se quedaría con el personaje de Maribel Guardia en remake de ‘Tú y yo’

En medio de los conflictos por la custodia de José Julián y todo el escándalo que se ha suscitado a raíz de la batalla legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, el comunicador Mich Rubalcava destapó que Televisa ya prepara el remake de la icónica telenovela ’Tú y yo‘, que fue protagonizada por Maribel Guardia y Joan Sebastian; pero esta vez la viuda de Julián Figueroa será quien protagonice la producción.

Fue así como lo dijo en su canal de Youtube: “En Televisa ya están formulando el remake de ’Tú y yo’ y supuestamente quieren que Imelda sea la que ahora haga el papel de Maribel Guardia, el que hizo Maribel de Estela”.

Además aseguró que la producción estaría a cargo de Juan Osorio y que José Manuel Figueroa se quedará con el papel de Joan Sebastian.