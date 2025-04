Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena rechazan narcocultura: “es lo más vil”

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena unirán sus talentos por primera vez en un escenario con el espectáculo ’10 La Gira Perfecta‘.

Con dicho show los artistas buscan preservar el legado romántico de los grandes boleristas y que artistas de la talla del maestro Armando Manzanero se encargaron de llevar a todos los rincones del mundo.

En conferencia de prensa los cantantes dieron los pormenores de la gira que arranca el próximo 19 de junio en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México y que busca llegar a varias ciudad de la república.

Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena rechazan narcocultura

Entrevistados por Publimetro, Susana y Rodrigo compartieron su opinión acerca de las agrupaciones que han sido acusadas de hacer apología del delito por interpretar narcocorridos y proyectar imágenes de criminales en las pantallas de sus espectáculos.

Para Zabaleta, enaltecer a los criminales es lo más vil que puede haber.

“Enaltecer a un grupo de delincuentes que ha matado, asesinado, masacrado a personas es lo más vil que te pueda pasar; no puedes por hacerte famoso enaltecer a un asesino como tampoco a un político”, expuso la cantante originaria de Monclova, Coahuila.

Además reveló que ha recibido diversas ofertas para participar en narcoseries y ser la ‘narca mayor’ pero todas las ha rechazado.

“Me ofrecieron miles de series de narcos, y ser la ‘narca mayor’ y siempre dije que no porque es seguir dándole vuelo a todas esas cosas y decir “bravo, bravo” a algo con lo cual no estoy de acuerdo; y los narcos deben estar donde tienen que estar (en la cárcel)” dijo tajante la también actriz.

Y aunque el cantante Rodrigo de la Cadena, de 36 años, está de acuerdo con Zabaleta, también considera que los narcocorridos son un reflejo de la dura realidad que atraviesa el país.

“Sin embargo ahí está y es un reflejo de la dura realidad; a veces los corridos tumbados y toda esta expresión que ahora estamos viendo no es más que una crónica de lo que sucede”, consideró el artista conocido como ‘El último bohemio’.

Por lo que el cantante pide que no se se silencie a los cantantes, aunque por el otro lado hace un llamado para que no se enaltezca al narcotráfico en los espectáculos.

“No podemos silenciar la expresión, está prohibido prohibir; sin embargo enaltecerlo y ponerlo en un pedestal, tampoco. Y eso es también el discurso, hay mucha gente que podemos darle ese espacio, mucha gente que vale la pena recordar y tener en cuenta; personalidades fantásticas que sí hay mucho que aprenderles”, opinó.

Convencidos de que el amor aún existe y de que el bolero es la única manera de poder hablar del amor en todos los sentidos, Susana Zabaleta y Rodrigo de la Cadena unirán sus talentos en ’10 La Gira Perfecta’, la cual comenzará el 19 de junio en el Teatro Metropólitan.

Y los boletos se encuentran disponibles en Ticketmaster y taquillas del teatro.

Tras su presentación en el Teatro Metropólitan, los cantantes buscarán presentarse todos los miércoles en ’La Maraka’ para acostumbrar al público, como se hacía en otras épocas.

Susana Zabaleta vive ‘Pecado Mortal’ con Ricardo Pérez

Consciente de lo mediático que se ha vuelto su noviazgo con el comediante Ricardo Pérez de 30 años, Susana Zabaleta responde a las críticas con un álbum de boleros el cual llevará por nombre ’Pecado Mortal‘.

Con dicho material, Susana piensa dejar claro que está enamorada del comediante y que están dispuestos a vivir su relación día a día.

“Para mi ahorita el amor se llama Ricardo Pérez”, dijo Susana.

Y es que para ella, enamorarse es el nivel más alto que tiene el ser humano de sentirse vivo, y aunque todos le han advertido que se aparte del tren del amor ella prefiere que se la lleve, por lo que está dispuesta a compartir su sentir a través de la música.

Además reveló que el conductor de ‘La Cotorrita’ y ella fueron contratados por una marca para crear contenido, el cual saldrá en todas las redes sociales en el mes de junio.