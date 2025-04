El papa Francisco se enamoró de una mujer y le enviaba cartas románticas

Previo a entregar su vida a la fe católica, el papa Francisco fue un joven como cualquier otro, por lo que terminó viviendo una historia de amor con una mujer que era su vecina durante su adolescencia en Argentina. Incluso, en una carta de amor, le declaró que si no se casaban, se volvería cura.

La muerte del papa Francisco se dio a conocer el lunes 21 de abril por la madrugada. El sumo pontífice falleció de un ictus, producido a raíz de un grave problema cardiocirculatorio tras varios meses batallando contra su salud y diversas enfermedades que mantenían las alarmas encendidas en el Vaticano.

Cabe destacar que a pesar de su estado de salud, Jorge Mario Bergoglio optó por mantenerse presente en sus actividades públicas, por lo que en días previos a su muerte se reunió con el rey Carlos III de Reino Unido y con el vicepresidente de Estados Unidos, además de que ofició la Misa de Pascua, aunque con un aspecto visiblemente debilitado.

Papa Francisco (Photo by Lisa Maree Williams/Getty Images) (Lisa Maree Williams/Getty Images)

El papa Francisco se enamoró durante su juventud

Jorge Mario Bergoglio creció como un adolescente normal en el barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina, sin saber que se convertiría en el jefe de estado del Vaticano. De esta manera, durante su adolescencia se enamoró de Amalia Damonte cuando apenas tenían 12 años de edad.

Lo que comenzó como una amistad eventualmente se convirtió en un romance. “Era grande, maduro, una maravilla de muchacho”, lo describió Amalia en una entrevista que se le realizó hace aproximadamente 12 años por un medio argentino.

Asimismo, Damonte reveló el contenido de una carta que Bergoglio le envió en ese tiempo: “Me mandó una cartita diciéndome que me iba a hacer una casita cuando nos casáramos”. Y concluyó con la frase: “Si no me caso con vos, me hago cura”.

No obstante, los padres de Amalia no permitieron que el amor entre ambos continuara floreciendo: “Mi papá me pegó por escribirle una nota a un niño”.