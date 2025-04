Valiendo Madres, una serie para maratonear en estos días de descanso

Marcela Guirado, Verónica Bravo, Lidia San José y Paola Fernández encabezan Valiendo Madres, la nueva serie mexicana que llega a Prime Video como una opción imperdible para estas vacaciones.

Basada en la novela argentina What’s Up Mamis de Erika Halvorsen, esta comedia dramática escrita por Mónica Herrera y Samara Ibrahim retrata la maternidad desde un enfoque poco convencional: honesto, caótico y muy divertido.

Marcela Guirado, Verónica Bravo, Lidia San José y Paola Fernández encabezan Valiendo Madres, la nueva serie mexicana que llega a Prime Video (Foto: Prime Video)

La historia arranca cuando Paloma (Marcela Guirado) descubre un vibrador en manos de su pequeño hijo, quien cree que se trata de un juguete. El desconcertante hallazgo desencadena una pesquisa tras descubrir mensajes sospechosos de infidelidad por parte de su esposo. Paloma decide investigar entre las madres del campamento escolar, y en el proceso, conoce a Sole, Majo y Vicky —quienes inicialmente son sus sospechosas, pero terminan aliándose con ella.

“Somos cuatro personalidades muy distintas, y eso se refleja en nuestras maternidades. Es bonito ver cómo estos personajes arrancan con prejuicios y desconfianzas, y poco a poco se vuelven aliadas, incluso amigas. Es un viaje de descubrimiento entre mujeres que a veces, por las apariencias, nos juzgamos antes de conocernos”, explicó Marcela Guirado.

Paloma, la perfeccionista

“Paloma termina hermanándose con estas mujeres hermosas que la ayudan a sanar en un momento muy frágil de su vida. Ella quiere hacerlo todo: ser exitosa, tener un matrimonio perfecto, criar bien a su hijo, estar fit, mantener una vida sexual activa… y eso termina pasándole factura. Me parece importante decirle a las mujeres que, como lo estén haciendo, lo están haciendo bien. No existe la mamá perfecta”, dijo Marcela Guirado.

Sole, la sexy

“Sole es una mujer irreverente, que tiene muy asumida su sexualidad, pero con una gran necesidad de ser vista. Me recordó a mi madre cuando decía: ‘pasé de ser la mujer D a la madre D’. Muchas mujeres pierden su identidad cuando se convierten en madres. Sole representa esa maternidad no idealizada, más común de lo que se cree. Me encanta que muestre que no somos perfectas, y hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, explicó Lidia San José.

Majo, la conservadora

“Majo es hermosa e hipersensible, pero está agobiada por los mandatos sociales. Intenta ser la madre perfecta, y eso la desconecta de sí misma. Sus amigas la salvan. Y siento que eso nos pasa a muchas: que a través de vínculos sinceros y contenidos valientes como esta serie, descubrimos que no estamos solas, que lo que sentimos también lo vive alguien más. Fue hermoso interpretarla”, señaló Verónica Bravo.

Vicky, la influencer

“Vicky es una mujer ligera, segura de sí misma y muy trabajadora. Es influencer porque quiere empoderar a las mamás que sienten que han perdido su individualidad. Me encanta que sea mamá soltera, fuera del molde de la familia tradicional. Yo también he dudado si quiero ser madre, y con Vicky entendí que hay muchos caminos. Ella apoya a su hijo sin condiciones, y eso es muy poderoso”, añadió Paola Fernández.

Unicornio sospechoso

Lo que parecía un simple juguete —un cuerno de unicornio multicolor— se convierte en el disparador de esta historia. En realidad, es un dildo que pone de cabeza la vida de Paloma y la lanza a una investigación caótica, divertida y sorpresiva: “El cuerno de unicornio es como otro personaje. Es el hilo conductor de toda esta pesquisa detectivesca que empieza desde el capítulo uno. Nunca pensé que iba a decir tanto esa frase, pero aquí estamos, y me encantaría que el público nos acompañe a descubrir por qué”, compartió entre risas Marcela Guirado.

La historia de Valiendo Madres retrata las complejidades de la vida en pareja, los cambios al convertirse en madres, y las amistades en la adultez.

¿Dónde verla?

Los siete capítulos ya están disponibles por Prime Video.