Después de todos los rumores que surgieron sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, este 22 de abril fueron confirmados a través de las declaraciones de Cayetana Guillén Cuervo, quien aseguró que la artista volverá a ser la voz principal de la agrupación.

Fue en 2024 cuando la famosa banda dio a conocer que después de 17 años juntos, Leire Martínez tomaría un camino por separado; sin embargo no se compartieron los motivos precisos.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”.

Amaia Montero regresa como vocalista de La Oreja de Van Gogh tras 18 años fuera

En medio de las especulaciones que surgieron, a través de un encuentro con algunos reporteros, la presentadora Guillén Cuervo reveló que ella tenía conocimiento sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh desde hace tiempo.

“Yo lo sé desde hace mucho, sí, lo sé desde hace mucho, pero le prometí, no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”, dijo.

La Oreja de Van Gogh / Foto: vía Coveralia

En este sentido, sobre las dudas que surgieron, la actriz explicó que tuvo que guardarse el secreto como parte de una promesa que hizo a la famosa artista.

“Ella me pidió que, por favor, no lo dijera a nadie, yo no lo dije a nadie. Ni siquiera. Me dijo: por favor, por mi ahijado, ya sabéis que es la madrina de mi hijo, por favor, por Leo, y no se lo conté a nadie, a nadie”, añadió.

Asimismo, Guillén Cuervo habló sobre el último encuentro de Amaia Montero en un escenario por uno de los conciertos de Karol G, señalando que generó emoción por la respuesta que tuvo el público.

“Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela, porque, claro, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G. aquello fue una cosa maravillosa”, comentó.