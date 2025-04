Aseguran que Alex B intentó sabotear a ‘Ventaneando’ durante crisis de salud de Daniel Bisogno

Ante la disputa que se ha generado en torno a la herencia de Daniel Bisogno, recientemente un conductor del canal de YouTube Kadri Paparazzi avivó la polémica tras asegurar que Alex B era quien filtraba información sobre la salud del conductor de televisión.

Aseguran que Alex B intentó sabotear a ‘Ventaneando’ durante crisis de salud Danie Bisogno

Fue a través de una reciente transmisión en vivo, en donde el presentador reconocido como Lobo habló sobre las filtraciones que ocurrieron mientras Daniel Bisogno permanecía en el hospital por distintas complicaciones médicas.

“Yo le voy a contar directamente a mi querido Alex. ¿Alex recuerdas cuando hablamos? Tú fuiste el que me buscaste, no yo. Me hablaste y tengo esa investigación, pero te voy a recordar”, dijo.

Alex Bisogno

A cerca de los detalles, el creador de contenido aseguró que tuvo una conversación con Alex B, mismo que se ofreció para compartir detalles sobre el estado de salud del conductor de ‘Ventaneando’, con el objetivo de contradecir a los presentadores del programa de TV Azteca.

“Tú me hablaste y me dijiste que nos felicitabas, tus palabras Alex, no las mías. Dijiste: Lobo te felicito, con pocos fierros le estás dando una madriza al mismo programa Ventaneando. Así lo dijo. Y dijiste: Lobo, te propongo yo te voy a pasar cosas de Daniel, con pocos fierros le estás dando en la madre a Ventaneando y es lo que los tiene muy molestos. Alex, no son palabras mías, son palabras tuyas. Aquí la muestra de tus propias palabras hacia nuestro canal”, reveló.

Como parte de las reacciones que surgieron, el youtuber presentó un audio que presuntamente viene de Alex, el cual durante la hospitalización de su hermano confirmó el trasplante que tenía que recibir.

“Yo sé cómo funciona el show bizness, ¿ok? A Daniel, pues efectivamente sí, lo van a trasplantar”, añadió.