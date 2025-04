Luego de sus presentaciones en Coachella, Lady Gaga comenzará con su gira internacional con dos paradas el próximo 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, prometiendo un espectáculo único, en donde mezclará algunos de sus temas más populares, incluidos los de su última producción discográfica.

La intérprete de “Judas” se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, ya que tras tomar una pausa de su carrera musical, Gaga regresó con su nuevo disco de estudio ‘Mayhem’, mismo con el que ha logrado volver a conectar con sus fanáticos por ciertas referencias a sus inicios dentro de la industria.

Lady Gaga Imagen de Getty Images

Lady Gaga está lista para volver a conquistar al público mexicano después de más de 10 años desde su última visita con su gira The Born This Way Ball’, al respecto de las dudas que han surgido en los últimos días, te compartimos algunos detalles que deberás tomar en cuenta para sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

¿Cómo llegar a los conciertos de Lady Gaga en el Estadio GNP Seguros?

A pocos días de que se lleven a cabo los concierto de Lady Gaga en Ciudad de México, aquí te compartimos algunos de los detalles que deberás tomar en cuenta, como por ejemplo sobre las rutas para llegar al Estadio GNP Seguros, ya sea por transporte público o privado.

Medios de transporte público cercanos

Metro Velódromo

Metro Puebla

Metrobús Iztacalco

Metrobús UPIICSA

Horarios Metro CDMX

Días laborales: 5:00 a 24:00 horas.

Sábados: 6:00 a 24:00 horas.

Domingos y días festivos: 7:00 a 24:00 horas.

Horarios Metrobús CDMX

De lunes a sábado de 04:30 a 24:00 hrs.

Domingos y días festivos de 05:00 a 24:00 hrs.

Transporte privado