Sophie Nyweide, estrella infantil que destacó por su participación en distintas producciones, murió a los 24 años; al respecto de las últimas actualizaciones que surgieron, hace poco se dieron a conocer detalles sobre la supuesta investigación que se lleva cabo.

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte exacta de Sophie Nyweide, no obstante, el comunicado que compartió su familia desató un sinfín de teorías entre los usuarios, especialmente al sugerir que su forma para lidiar con ciertas problema resultó en su muerte.

“Se automedicaba para enfrentar el trauma y la vergüenza que llevaba dentro, lo que finalmente resultó en su muerte”.

Filtran detalles sobre la investigación por la muerte de la actriz Sophie Nyweide

Al respecto de las dudas a cerca de la causa de muerte de Sophie Nyweide y ante las declaraciones que ofreció su madre a TMZ, el medio Debate compartió detalles sobre la supuesta investigación que se realiza en torno al deceso de la actriz.

“Sé que consumía drogas y era una jovencita, estaba con otras personas cuando murió, no las conocía. Aún no se han publicado los resultados de la autopsia. Dijeron que tardaría entre seis y ocho semanas. Así que no puedo afirmarlo con certeza”.

Cabe destacar que la mamá de la joven ha solicitado privacidad de parte de los medios, con el objetivo de afrontar su duelo, no obstante, se espera que en las siguientes semanas se revelen más detalles del tema.

¿Quién era Sophie Nyweide, actriz de ‘Mammoth’?

Sophie Nyweide fue una exactriz infantil que nació el 8 de julio de 2000 en Burlington, Vermont, Estados Unidos Comenzó su carrera como actriz en 2006 y apareció en un total de 12 películas y series de televisión entre 2006 y 2015.

Nyweide fue conocida por sus papeles en películas como ‘Mammoth’, donde interpretó a la hija de los personajes de Gael García Bernal y Michelle Williams, Noah y Bella. También apareció en un episodio de la famosa serie La Ley y el Orden y en el reality “¿Qué harías tú?”. Su familia notó su felicidad en el set, donde sintió un sentido de pertenencia.