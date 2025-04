Directora de ‘Frida’ respalda a Salma Hayek y revela abusos de Harvey Weinstein

Harvey Weinstein se encuentra en espera de un próximo juicio por las múltiples demandas de acoso y agresión sexual que datan desde 2013, hechos que salieron a la luz gracias a los testimonios del movimiento #MeToo, en el que varias figuras del medio compartieron sus experiencias.

Entre las celebridades que expusieron su caso se encuentra Salma Hayek, quien en diciembre de 2017 publicó en The New York Times un estremecedor ensayo titulado Harvey Weinstein is My Monster Too (Harvey Weinstein también es mi monstruo), donde narró cómo el productor le exigía escenas íntimas no contempladas en el guion y la amenazaba con detener la producción si no accedía.

Salma Hayek La famosa lució hermosa y moderna con este traje de baño en la playa (@salmahayek/Instagram)

Directora de ‘Frida’ respalda el testimonio de Salma Hayek

Recientemente, la reconocida directora de la cinta Frida, Julie Taymor, respaldó públicamente el testimonio de Salma Hayek y también confesó haber sido víctima del productor.

En una entrevista para Ventaneando, Taymor rompió el silencio y habló de las situaciones que vivieron tanto ella como la actriz veracruzana a manos de Harvey Weinstein, quien actualmente está detenido en espera de juicio. La cineasta confirmó que fue testigo del comportamiento abusivo del productor hacia Hayek.

“Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó”, declaró Taymor con serenidad.

Taymor también señaló que esta conducta era común en la industria del entretenimiento y que, a pesar de que Salma no encajaba en los estándares físicos que le gustaban a Weinstein, fue víctima de su patrón violento y manipulador.

“Salma pasó por muchísimo con él. Sí, lo vi un poco, pero queríamos hacer la película. Ella quería hacer la película. Yo fui su confidente”, añadió la directora.

Finalmente, la cineasta compartió algunos de los sacrificios que Hayek tuvo que enfrentar para interpretar el papel de Frida Kahlo en la cinta:

“Ella era tan inteligente, y había sido tratada como… ya sabes, una mujer hermosa y sexy. Como un objeto”, expresó, refiriéndose a cómo la industria solía —y aún suele— reducir a las actrices a estereotipos físicos.