Raphael anunció su esperado regreso a los escenarios después de haberse alejado para enfocarse en su tratamiento por el diagnóstico que recibió, además el artista español compartió detalles sobre su estado de salud actual.

En diciembre de 2024, Raphael sufrió un accidente cerebrovascular, por lo cual después de ser sometido a varios estudios, el famoso cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral, dejando como resultado que tuviera que alejarse de los escenarios para concentrarse en su recuperación.

Raphael FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO (Leonardo Rubilar/Leonardo Rubilar/AgenciaUno)

Raphael confirma su regreso a los escenarios tras diagnóstico de linfoma cerebral

Fue a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde Raphael aclaró que tras varios meses con su tratamiento médico se encuentra estable, por lo cual aprovechó para agradecer el apoyo de sus fans y familia.

“Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido. Gracias a mi familia, mi pilar esencial, por su amor incondicional. Al Hospital 12 de Octubre, al Hospital Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares”, escribió desde su cuenta oficial.

En este sentido, ante las dudas de sus seguidores sobre su regreso a los escenarios, el famoso cantante confirmó que el próximo 15 de junio retomará su agenda de conciertos, con el objetivo de volver a compartir experiencias con sus fieles seguidores, mismos que han logrado conectar con su música a través de su trayectoria dentro de la industria.

“Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo”, comentó.