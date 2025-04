De protagonista en Televisa a un empleo inesperado: lo que hoy hace Allisson Lozz te sorprenderá

La industria del entretenimiento ha visto surgir a numerosos artistas a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos de ellos han decidido alejarse de la actuación o la música, ya sea por motivos personales o simplemente por el deseo de explorar otros ámbitos profesionales. Tal es el caso de quienes abandonan la fama en busca de una vida más acorde a sus intereses personales.

Uno de estos casos es el de la protagonista de Al diablo con los guapos, mejor conocida como Allisson Lozz. Hace algunos años, la actriz anunció públicamente su retiro del mundo del espectáculo, decisión que sorprendió a muchos dada su popularidad durante los años 2000.

La exactriz alcanzó la fama tras su participación en la telenovela Misión S.O.S, donde compartió pantalla con Diego Boneta, Maribel Guardia y Guillermo Capetillo. Su talento y carisma la posicionaron rápidamente como una de las figuras más prometedoras de Televisa.

A pesar de su creciente éxito en el medio, Lozz tomó la firme decisión de dejar la actuación. Optó por una vida alejada de los reflectores para dedicarse a una actividad que le brindara mayor felicidad y bienestar personal.

Televisa Imagen de Televisa

Allisson Lozz confiesa a qué se dedica actualmente

Hoy en día, Allisson Lozz mantiene contacto con sus seguidores a través de TikTok, plataforma en la que permanece activa. En respuesta a una pregunta hecha por uno de sus seguidores, compartió a qué se dedica en la actualidad. Su nueva profesión dista completamente del mundo artístico.

La exactriz reveló que trabaja en redes de mercadeo, un modelo de negocio donde los distribuidores independientes venden productos o servicios directamente a consumidores, y construyen a su vez una red de ventas que les genera comisiones.

“A lo mismo que hace cinco años, a las redes de mercadeo que me encanta. Es la mejor manera de ayudar a las más personas posibles. Se me hace hermoso. Yo creo que es a lo que me voy a dedicar siempre”, afirmó.

Asimismo, Allisson compartió qué es lo que más le gusta de su actual empleo y por qué se siente tan satisfecha con esta actividad que ejerce desde hace cinco años.

“Esta industria me encanta. Es pesadito, es cansado, pero es muy satisfactorio ver a la gente cómo cambia no solo económicamente, sino como personas”, concluyó.

Mira aquí el video: