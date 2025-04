Katy Perry desata la euforia durante su primer concierto en la Arena CDMX

Miles de fanáticos se congregaron en la Arena CDMX para presenciar el inicio del ‘The Lifetimes Tour’ de Katy Perry en México. Desde el momento en que las luces se atenuaron y los primeros acordes resonaron, una ola de euforia recorrió el recinto. La energía del público era evidente, ya que se encontraba ansioso por reencontrarse con la estrella pop tras su reciente viaje espacial.

El concierto se desplegó como un viaje futurista, en sintonía con la temática de su reciente misión espacial. Katy Perry descendió desde lo alto en una especie de jaula iluminada, interpretando “Artificial” y desatando de inmediato un sinfín de reacciones entre sus fanáticos.

A lo largo de la noche, la artista presentó un repertorio que combinó sus grandes éxitos con los temas de su nuevo álbum ’143′, manteniendo la energía en un punto álgido con cambios de vestuario deslumbrantes, coreografías elaboradas y una producción visual único.

La conexión entre Katy Perry y su público mexicano fue uno de los puntos culminantes de la noche. La cantante interactuó constantemente con sus seguidores, improvisando, bromeando y dedicándoles palabras de cariño que fueron recibidas con ovaciones ensordecedoras.

En este sentido, durante una de las secciones del show, las pantallas del recinto volvieron a iluminarse para mostrar un código QR, el cual contenía una encuesta, con el objetivo de que los asistentes votarán por la canción que deseaban escuchar, por lo cual Katy Perry interpretó “The One That Got Away”.

Asimismo, otro de los momentos especiales fue la interpretación de “All The Love”, añadieron una dosis de emotividad y emoción a un espectáculo que fue una celebración de la carrera de Katy Perry.

¿Cuáles son los precios de la mercancía oficial de Katy Perry?

A pocas horas de que se lleve a cabo el primer concierto de Katy Perry en la Arena CDMX, comenzaron a circular imágenes con las prendas y objetos que forman parte de la mercancía oficial de la artista estadounidense, por lo cual aquí te presentamos la lista de precios.