Muere querida influencer a los 21 años tras perder la batalla contra el cáncer

Una famosa creadora de contenido que compartía videos en TikTok falleció víctima de un agresivo cáncer que se le diagnosticó hace menos de un año. La noticia generó impacto entre sus seguidores, quienes lamentaron la pérdida y enviaron mensajes de pésame a los seres queridos de la influencer.

Lamentablemente se anunció el fallecimiento de Dominique McShain a los 21 años de edad tras ser diagnosticada con cáncer en mayo de 2024. La joven se dedicaba a crear contenido en TikTok, por lo que logró reunir la asombrosa cantidad de 200 mil seguidores en la plataforma donde compartía su día a día.

Cuando fue diagnosticada con cáncer, tomó la decisión de abandonar la carrera de psicología para dedicarse a hacer conciencia sobre su enfermedad en redes sociales, esto con la intención de que más gente pudiera tomar en cuenta los síntomas y padecimientos para evitar que más personas sufrieran el cáncer de colón que la atormentó.

Las últimas palabras de la famosa influencer Dominique McShain

El 6 de abril la joven de 21 años originaria de Nueva Zelanda realizó su última publicación en Instagram, en el que anunció que su cáncer colorrectal había avanzado demasiado y que en ese punto no podía recibir más quimioterapias, por lo que sería transferida a cuidados paliativos.

A pesar de la esperanza de vida de semanas que le dieron los profesionales de la salud, Dominique se mostró positiva ante la situación y expresó: “Puede que mi vida sea corta, pero de verdad creo que le he sacado hasta la última gota. Me saqué la lotería con una familia que me ama incondicionalmente, amigos que donarían su hígado por mí y harían lo que pudiesen (¡hasta discutirían a quién le toca qué!)”.

Sus seguidores no ocultaron su dolor por la pérdida y dejaron un sinfín de comentarios destacando la falta que Dominique McShain hará en el mundo.